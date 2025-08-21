НОВОСТИПроисшествия

МВД сообщило о первом задержании за мошенничество через мессенджер Max

Мошенник выманил у женщины 444 тысячи рублей

21 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с использованием нового российского мессенджера Max. Им стал житель города Шахты, который действовал как посредник – переводил похищенные средства другим злоумышленникам, оставляя себе процент, пишет в Telegram-канал представитель МВД Ирина Волк.

«Инцидент произошел с 34-летней жительницей Курска, которая потеряла 444 тысячи рублей. Мошенники позвонили ей через Max, сообщили о фиктивной посылке и убедили продиктовать код из SMS. Затем последовала серия звонков от лжесотрудников госучреждений, в том числе "Роскомнадзора", которые убедили женщину перевести деньги в "безопасную банковскую ячейку"», – отметила Волк.

Потерпевшая совершила два перевода – на 300 и 150 тысяч рублей, прежде чем заподозрила обман и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество в крупном размере"), которое предусматривает до шести лет лишения свободы.

В МВД подчеркивают, что Max обеспечивает повышенную защиту по сравнению с зарубежными аналогами, но призывают пользователей соблюдать базовые правила безопасности: не сообщать никому коды из SMS, не переводить деньги по указанию незнакомцев и всегда проверять их личность.

Происшествия Мошенники

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

10:04:25 21-08-2025

Оказывается это не хохлы были

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:57 21-08-2025

Гость (10:04:25 21-08-2025) Оказывается это не хохлы были...
Оказывается, что мессенджер МАХ является тоже опасным с точки зрения мошенничества для его пользователей. Ждём реакции Роскомнадзора и блокировки очередного опасного мессенджера...

  49 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:59 21-08-2025

Гость (10:13:57 21-08-2025) Оказывается, что мессенджер МАХ является тоже опасным с ... Оказывается, мессенджер - это просто метод общения. Раньше мошенники голосом на базарах разводили.
Все, что можно использовать для общения, будет использовано мошенниками. Макс тут ни при чем. Если с ним будет легче ловить мошенников (все серверы и логи в РФ, в отличие от вацапа, например), то это хорошо. Есть шанс что мошенники им будут пользоваться только глупые.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:13 21-08-2025

Ну так а кто основную сумму получил, того задержали? Толку этих посредников ловить, найдут другого

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:53 21-08-2025

Сами прецедент создали, сами задержали. )))))

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Совет

11:05:51 21-08-2025

Гость (10:15:53 21-08-2025) Сами прецедент создали, сами задержали. )))))... Статистику закрыли.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Глашатай

10:17:03 21-08-2025

Показуха очередная

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:52 21-08-2025

Глашатай (10:17:03 21-08-2025) Показуха очередная... 100пудово сказка
Её походу старушка 72летняя, хозяйка маха и написала

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:02 21-08-2025

Данный случай наглядно показал, что в МАХ тоже надо запретить звонки, потому что им мошенники пользуются.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:02 21-08-2025

Гость (10:35:59 21-08-2025) Оказывается, мессенджер - это просто метод общения. Раньше м...
Мы вас поняли, но у вас шанса запутать нас нет. Через МАХ произошло мошенничество, он оказался опасен для пользователей.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:34 21-08-2025

Полиция задержала --- а через ватсапп никаго ни разу вроде бы не задерживали. Макс похоже след звонившего лучше оставляет. Создан прецедент, если следующий посредник не идиот, через Макс звонить не будет, зачем, если можно развести через ватсапп без угрозы для себя

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:04 21-08-2025

Гость (11:03:34 21-08-2025) Полиция задержала --- а через ватсапп никаго ни разу вроде б...
На бирже комментариев Qcomment предлагают по 16 рублей за положительные отзывы на Макс. Вы свои уже получили?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:01 21-08-2025

"Макс похоже след звонившего лучше оставляет" - вы хотели этим сказать, что все пользователи МАХа "под колпаком у Мюллера"? Да уж, наверное лучше вацап без колпака, ведь через него ни разу мошенники не звонили и не писали. А вот через оператора сотовой связи через день звонят...

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:39 21-08-2025

Ну дропа поймали, а где те кто звонил и деньги получал?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:12 21-08-2025

Обманули, но деньги так и не вернули. Те же яйца, вид сбоку

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:06 21-08-2025

Ну звонивших через ватсапп или телегу еще никого не поймали. Наверное лет за 10

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:45 21-08-2025

какой бы не был мессенджер, для дураков всё опасно. сколько мозгов нужно иметь чтобы комуто незнакомому (да даже знакомому) отпраивить такие деньги.
Вот даже не жалко. Значит у этого человека денег в разы больше или они легко достались, если он так бестолково ими воспользовался.
Таким деньги не нужны.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров