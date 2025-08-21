МВД сообщило о первом задержании за мошенничество через мессенджер Max

Мошенник выманил у женщины 444 тысячи рублей

21 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с использованием нового российского мессенджера Max. Им стал житель города Шахты, который действовал как посредник – переводил похищенные средства другим злоумышленникам, оставляя себе процент, пишет в Telegram-канал представитель МВД Ирина Волк.

«Инцидент произошел с 34-летней жительницей Курска, которая потеряла 444 тысячи рублей. Мошенники позвонили ей через Max, сообщили о фиктивной посылке и убедили продиктовать код из SMS. Затем последовала серия звонков от лжесотрудников госучреждений, в том числе "Роскомнадзора", которые убедили женщину перевести деньги в "безопасную банковскую ячейку"», – отметила Волк.

Потерпевшая совершила два перевода – на 300 и 150 тысяч рублей, прежде чем заподозрила обман и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество в крупном размере"), которое предусматривает до шести лет лишения свободы.

В МВД подчеркивают, что Max обеспечивает повышенную защиту по сравнению с зарубежными аналогами, но призывают пользователей соблюдать базовые правила безопасности: не сообщать никому коды из SMS, не переводить деньги по указанию незнакомцев и всегда проверять их личность.