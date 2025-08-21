МВД сообщило о первом задержании за мошенничество через мессенджер Max
Мошенник выманил у женщины 444 тысячи рублей
21 августа 2025, 10:00, ИА Амител
Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с использованием нового российского мессенджера Max. Им стал житель города Шахты, который действовал как посредник – переводил похищенные средства другим злоумышленникам, оставляя себе процент, пишет в Telegram-канал представитель МВД Ирина Волк.
«Инцидент произошел с 34-летней жительницей Курска, которая потеряла 444 тысячи рублей. Мошенники позвонили ей через Max, сообщили о фиктивной посылке и убедили продиктовать код из SMS. Затем последовала серия звонков от лжесотрудников госучреждений, в том числе "Роскомнадзора", которые убедили женщину перевести деньги в "безопасную банковскую ячейку"», – отметила Волк.
Потерпевшая совершила два перевода – на 300 и 150 тысяч рублей, прежде чем заподозрила обман и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество в крупном размере"), которое предусматривает до шести лет лишения свободы.
В МВД подчеркивают, что Max обеспечивает повышенную защиту по сравнению с зарубежными аналогами, но призывают пользователей соблюдать базовые правила безопасности: не сообщать никому коды из SMS, не переводить деньги по указанию незнакомцев и всегда проверять их личность.
Оказывается это не хохлы были
10:13:57 21-08-2025
Гость (10:04:25 21-08-2025) Оказывается это не хохлы были...
Оказывается, что мессенджер МАХ является тоже опасным с точки зрения мошенничества для его пользователей. Ждём реакции Роскомнадзора и блокировки очередного опасного мессенджера...
10:35:59 21-08-2025
Гость (10:13:57 21-08-2025) Оказывается, что мессенджер МАХ является тоже опасным с ... Оказывается, мессенджер - это просто метод общения. Раньше мошенники голосом на базарах разводили.
Все, что можно использовать для общения, будет использовано мошенниками. Макс тут ни при чем. Если с ним будет легче ловить мошенников (все серверы и логи в РФ, в отличие от вацапа, например), то это хорошо. Есть шанс что мошенники им будут пользоваться только глупые.
10:06:13 21-08-2025
Ну так а кто основную сумму получил, того задержали? Толку этих посредников ловить, найдут другого
10:15:53 21-08-2025
Сами прецедент создали, сами задержали. )))))
11:05:51 21-08-2025
Гость (10:15:53 21-08-2025) Сами прецедент создали, сами задержали. )))))... Статистику закрыли.
10:17:03 21-08-2025
Показуха очередная
11:32:52 21-08-2025
Глашатай (10:17:03 21-08-2025) Показуха очередная... 100пудово сказка
Её походу старушка 72летняя, хозяйка маха и написала
10:19:02 21-08-2025
Данный случай наглядно показал, что в МАХ тоже надо запретить звонки, потому что им мошенники пользуются.
10:55:02 21-08-2025
Гость (10:35:59 21-08-2025) Оказывается, мессенджер - это просто метод общения. Раньше м...
Мы вас поняли, но у вас шанса запутать нас нет. Через МАХ произошло мошенничество, он оказался опасен для пользователей.
11:03:34 21-08-2025
Полиция задержала --- а через ватсапп никаго ни разу вроде бы не задерживали. Макс похоже след звонившего лучше оставляет. Создан прецедент, если следующий посредник не идиот, через Макс звонить не будет, зачем, если можно развести через ватсапп без угрозы для себя
14:27:04 21-08-2025
Гость (11:03:34 21-08-2025) Полиция задержала --- а через ватсапп никаго ни разу вроде б...
На бирже комментариев Qcomment предлагают по 16 рублей за положительные отзывы на Макс. Вы свои уже получили?
11:28:01 21-08-2025
"Макс похоже след звонившего лучше оставляет" - вы хотели этим сказать, что все пользователи МАХа "под колпаком у Мюллера"? Да уж, наверное лучше вацап без колпака, ведь через него ни разу мошенники не звонили и не писали. А вот через оператора сотовой связи через день звонят...
11:49:39 21-08-2025
Ну дропа поймали, а где те кто звонил и деньги получал?
12:15:12 21-08-2025
Обманули, но деньги так и не вернули. Те же яйца, вид сбоку
14:15:06 21-08-2025
Ну звонивших через ватсапп или телегу еще никого не поймали. Наверное лет за 10
14:18:45 21-08-2025
какой бы не был мессенджер, для дураков всё опасно. сколько мозгов нужно иметь чтобы комуто незнакомому (да даже знакомому) отпраивить такие деньги.
Вот даже не жалко. Значит у этого человека денег в разы больше или они легко достались, если он так бестолково ими воспользовался.
Таким деньги не нужны.