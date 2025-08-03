НОВОСТИОбщество

МВД: Telegram и WhatsApp лидируют по числу преступлений с мессенджерами

03 августа 2025, 22:19, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru
Большая часть преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров совершается через Telegram и WhatsApp*. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД России. 

В частности, за последнюю неделю с помощью Telegram совершили 414 преступлений, а с использованием WhatsApp — 313 преступлений. Вместе с тем "ВКонтакте" использовался мошенниками 19 раз, а "Одноклассники" — всего один раз. 

С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

23:03:58 03-08-2025

Кучно пошли

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

23:10:01 03-08-2025

... а кухонный нож самое массовое орудие убийств...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

00:45:49 04-08-2025

Ясен день им никто не пользуется.
А какой канал у Амика на МаХ ?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

00:48:50 04-08-2025

Самые законопослушные водители Алтайского края ездят на Бугатти - ни одного нарушения.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:09 04-08-2025

С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано-- смешно :)

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

08:43:02 04-08-2025

А ещё меньше в аське. К чему этот бред вообще?

Вот сейчас всех светлоголовых убедят по телевизору, что через макс не может быть мошенничества, и начнутся по настоящему серьёзные аферы... Потому что нет ничего, что нельзя взломать или обмануть. А народ у нас легковерный, товарищу майору последнюю рубашку готов отдать

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:12 04-08-2025

Sic semper tyrannis (08:43:02 04-08-2025) А ещё меньше в аське. К чему этот бред вообще? Вот с... Только не Макс, а Мах. Министр по имени Максут захотел себе памятник воздвигнуть

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:50 04-08-2025

А давайте посчитаем, сколько преступлений совершено с использованием букв славянского языка, именно на этом языке мошенники звонят своим жертвам и облапошивают их. При этом на Эсперанто не было совершено ни одного преступления.
Опять же преступления совершались по телефону, при этом не совершено ни одного преступления по телеграмме. Значит надо просто оставить только Эсперанто и телеграммы через телеграф.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:17 04-08-2025

Готовят нас потихоньку к переходу....

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:57 04-08-2025

а это.. у меня андроид 9. ваш макс не ставится на него. чо делать та???

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:14 04-08-2025

Гость (10:26:57 04-08-2025) а это.. у меня андроид 9. ваш макс не ставится на него. чо д...
Радоваться

  2 Нравится
Ответить
