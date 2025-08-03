МВД: Telegram и WhatsApp лидируют по числу преступлений с мессенджерами

С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано

03 августа 2025, 22:19, ИА Амител

Большая часть преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров совершается через Telegram и WhatsApp*. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В частности, за последнюю неделю с помощью Telegram совершили 414 преступлений, а с использованием WhatsApp — 313 преступлений. Вместе с тем "ВКонтакте" использовался мошенниками 19 раз, а "Одноклассники" — всего один раз.

С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано.