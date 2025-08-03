МВД: Telegram и WhatsApp лидируют по числу преступлений с мессенджерами
С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано
03 августа 2025, 22:19, ИА Амител
Интернет / Фото: amic.ru
Большая часть преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров совершается через Telegram и WhatsApp*. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД России.
В частности, за последнюю неделю с помощью Telegram совершили 414 преступлений, а с использованием WhatsApp — 313 преступлений. Вместе с тем "ВКонтакте" использовался мошенниками 19 раз, а "Одноклассники" — всего один раз.
С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано.
23:03:58 03-08-2025
Кучно пошли
23:10:01 03-08-2025
... а кухонный нож самое массовое орудие убийств...
00:45:49 04-08-2025
Ясен день им никто не пользуется.
А какой канал у Амика на МаХ ?
00:48:50 04-08-2025
Самые законопослушные водители Алтайского края ездят на Бугатти - ни одного нарушения.
07:37:09 04-08-2025
С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано-- смешно :)
08:43:02 04-08-2025
А ещё меньше в аське. К чему этот бред вообще?
Вот сейчас всех светлоголовых убедят по телевизору, что через макс не может быть мошенничества, и начнутся по настоящему серьёзные аферы... Потому что нет ничего, что нельзя взломать или обмануть. А народ у нас легковерный, товарищу майору последнюю рубашку готов отдать
09:09:12 04-08-2025
Sic semper tyrannis (08:43:02 04-08-2025) А ещё меньше в аське. К чему этот бред вообще? Вот с... Только не Макс, а Мах. Министр по имени Максут захотел себе памятник воздвигнуть
09:18:50 04-08-2025
А давайте посчитаем, сколько преступлений совершено с использованием букв славянского языка, именно на этом языке мошенники звонят своим жертвам и облапошивают их. При этом на Эсперанто не было совершено ни одного преступления.
Опять же преступления совершались по телефону, при этом не совершено ни одного преступления по телеграмме. Значит надо просто оставить только Эсперанто и телеграммы через телеграф.
10:04:17 04-08-2025
Готовят нас потихоньку к переходу....
10:26:57 04-08-2025
а это.. у меня андроид 9. ваш макс не ставится на него. чо делать та???
11:50:14 04-08-2025
Гость (10:26:57 04-08-2025) а это.. у меня андроид 9. ваш макс не ставится на него. чо д...
Радоваться