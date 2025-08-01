Житель Рубцовска перешел по незнакомой ссылке и потерял деньги и аккаунт в мессенджере
Полицейские возбудили уголовное дело
01 августа 2025, 11:40, ИА Амител
Фото: Jonas Leupe / unsplash.com
Мошенники похитили около 40 тысяч рублей у 34-летнего жителя Рубцовска, сообщили в МВД Алтайского края.
Мужчине в мессенджере пришло якобы от знакомого сообщение со ссылкой, ведущей на неизвестный сайт. Горожанин перешел по ней, после чего его "выбросило" из аккаунта мессенджера, а доступ к нему заблокировался.
"Вскоре на номер пострадавшего стали поступать SMS-сообщения, что на его имя оформлены микрозаймы почти на 40 тысяч рублей", — рассказали в ведомстве.
Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
11:53:50 01-08-2025
По Q-коду перешел?