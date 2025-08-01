Житель Рубцовска перешел по незнакомой ссылке и потерял деньги и аккаунт в мессенджере

Полицейские возбудили уголовное дело

01 августа 2025, 11:40, ИА Амител

Фото: Jonas Leupe / unsplash.com

Мошенники похитили около 40 тысяч рублей у 34-летнего жителя Рубцовска, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчине в мессенджере пришло якобы от знакомого сообщение со ссылкой, ведущей на неизвестный сайт. Горожанин перешел по ней, после чего его "выбросило" из аккаунта мессенджера, а доступ к нему заблокировался.

"Вскоре на номер пострадавшего стали поступать SMS-сообщения, что на его имя оформлены микрозаймы почти на 40 тысяч рублей", — рассказали в ведомстве.

Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.