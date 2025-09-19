"Мы в мусорке спрятались". В Сочи молодые люди спаслись от медведя в контейнере

Жители Сочи неоднократно обращались в администрацию по поводу хищницы

19 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Медведица у мусорного контейнера / Кадр из видео: Shot

На Красной Поляне в Сочи медведица с двумя медвежатами держит в страхе и местных жителей, и туристов. Очередная встреча с дикой хозяйкой леса закончилась для компании молодых людей настоящим приключением.

По информации Telegram-канала Kub Mash, ночью парни вышли снимать енотов, но столкнулись с медвежатами, а следом появилась и мать. Спасли парней только быстрые ноги, громкие крики и мусорный контейнер, куда они успели забраться. Все остались живы и здоровы, но эмоций хватило на всю жизнь.

Как рассказали местные жители Telegram-каналу Shot, эта медведица регулярно приходит к мусорным контейнерам одного из районов Красной Поляны. Она ищет еду и не раз проявляла агрессию, защищая потомство.

«Известно, что она уже напугала электросамокатчика и даже гналась за велосипедистом. Люди опасаются, что в зону риска могут попасть туристы, которые не знают о "вечерних визитах" диких животных», – отметили в канале.

Жители района утверждают, что неоднократно обращались в администрацию Красной Поляны, но там заявили, что этот вопрос в компетенции национального парка. Также поступал вызов в МЧС, однако спасатели пока не выезжали на место. Между тем тревога растет. Медведица и ее потомство продолжают искать пропитание вблизи жилых домов.

