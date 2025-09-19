"Мы в мусорке спрятались". В Сочи молодые люди спаслись от медведя в контейнере
Жители Сочи неоднократно обращались в администрацию по поводу хищницы
19 сентября 2025, 08:30, ИА Амител
На Красной Поляне в Сочи медведица с двумя медвежатами держит в страхе и местных жителей, и туристов. Очередная встреча с дикой хозяйкой леса закончилась для компании молодых людей настоящим приключением.
По информации Telegram-канала Kub Mash, ночью парни вышли снимать енотов, но столкнулись с медвежатами, а следом появилась и мать. Спасли парней только быстрые ноги, громкие крики и мусорный контейнер, куда они успели забраться. Все остались живы и здоровы, но эмоций хватило на всю жизнь.
Как рассказали местные жители Telegram-каналу Shot, эта медведица регулярно приходит к мусорным контейнерам одного из районов Красной Поляны. Она ищет еду и не раз проявляла агрессию, защищая потомство.
«Известно, что она уже напугала электросамокатчика и даже гналась за велосипедистом. Люди опасаются, что в зону риска могут попасть туристы, которые не знают о "вечерних визитах" диких животных», – отметили в канале.
Жители района утверждают, что неоднократно обращались в администрацию Красной Поляны, но там заявили, что этот вопрос в компетенции национального парка. Также поступал вызов в МЧС, однако спасатели пока не выезжали на место. Между тем тревога растет. Медведица и ее потомство продолжают искать пропитание вблизи жилых домов.
Ранее в Кроноцком заповеднике на Камчатке зафиксировали конфликт двух бурых медведиц, причиной которого стало нарушение личного пространства.
08:38:40 19-09-2025
Прока кого ни будь не сожрет так и будут руками разводить
10:10:30 19-09-2025
Может скинемся на репетитора по русскому языку для этих мастеров заголовка? Я только про прочтении статьи понял, что люди в контейнере спаслись, а не то, что они открыли контейнер, а там медведь, от которого пришлось спасаться.
11:38:58 19-09-2025
Гость (10:10:30 19-09-2025) Может скинемся на репетитора по русскому языку для этих маст... а я сначала не понял при чем тут районое отделение милиции...
12:12:07 19-09-2025
Пока медведь депутата не сожрет будут смотреть как они плодятся.
12:27:01 19-09-2025
Медведица приходила лакомиться содержимым мусорного контейнера. Помимо отходов в мусорку, как в столовую миску, забрались туристы. Прямо медвежий ресторан какой-то!