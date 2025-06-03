На Алтае десятилетняя девочка помогла мошеннику украсть 255 тысяч рублей со счета матери

Аферист обещал ребенку внутриигровую валюту

03 июня 2025, 16:17, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенник обманул десятилетнюю жительницу Горно-Алтайска, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

Девочке в мессенджере написал неизвестный и предложил подарок – валюту, используемую в популярной среди детей игре. Ребенок согласился и незнакомец в обмен попросил написать название аккаунта и сфотографировать разблокированный экран смартфона своей матери, а затем – войти в ее онлайн-банк, но школьница не смогла это сделать, так как не знала пароль.

"Далее под диктовку афериста ребенок выполнил ряд операций, которые позволили ему получить удаленный доступ к онлайн-кабинету матери. Сама того не подозревая, девочка предоставила доступ к банковскому счету, после чего с него списали 255 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Утром женщина увидела пропажу денег со счета и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле 13-летняя школьница перевела аферистам семейные сбережения в размере 792 тысяч рублей.