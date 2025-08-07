На Алтае годовалый ребенок утонул в пруду рядом с домом
Семья малыша состоит на профилактическом учете как неблагополучная
07 августа 2025, 14:15, ИА Амител
В Павловском районе годовалый мальчик, оставшийся без присмотра родителей, утонул в пруду рядом с домом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.
Инцидент произошел днем 5 августа в селе Павловск. Установлено, что ребенок в возрасте 1,9 года ходил по придомовой территории без присмотра родителей. Впоследствии мать нашла мальчика в пруду, в 25 метрах от дома.
Малыша увезли в больницу, но спасти его не удалось: медики констатировали смерть.
«Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")», – пояснили в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Известно, что семья ребенка состоит на профилактическом учете как неблагополучная.
Расследование гибели мальчика контролирует прокурор Алтайского края Антон Герман.
14:17:15 07-08-2025
сама притопила?
15:10:29 07-08-2025
серый (14:17:15 07-08-2025) сама притопила?... Не лезьте .Без вас разберутся.
14:37:27 07-08-2025
Жесть, это не просто НЕ мать, но даже НЕДОЧЕЛОВЕК!
17:53:16 07-08-2025
материнский капитал дается только по достижении ребенка зх лет.
22:29:24 07-08-2025
Пусть работает хоть так естественный отбор