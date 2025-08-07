На Алтае годовалый ребенок утонул в пруду рядом с домом

Семья малыша состоит на профилактическом учете как неблагополучная

07 августа 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю

В Павловском районе годовалый мальчик, оставшийся без присмотра родителей, утонул в пруду рядом с домом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 5 августа в селе Павловск. Установлено, что ребенок в возрасте 1,9 года ходил по придомовой территории без присмотра родителей. Впоследствии мать нашла мальчика в пруду, в 25 метрах от дома.

Малыша увезли в больницу, но спасти его не удалось: медики констатировали смерть.

«Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")», – пояснили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Известно, что семья ребенка состоит на профилактическом учете как неблагополучная.

Расследование гибели мальчика контролирует прокурор Алтайского края Антон Герман.