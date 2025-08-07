НОВОСТИПроисшествия

На Алтае годовалый ребенок утонул в пруду рядом с домом

Семья малыша состоит на профилактическом учете как неблагополучная

07 августа 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю
Фото: пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю

В Павловском районе годовалый мальчик, оставшийся без присмотра родителей, утонул в пруду рядом с домом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 5 августа в селе Павловск. Установлено, что ребенок в возрасте 1,9 года ходил по придомовой территории без присмотра родителей. Впоследствии мать нашла мальчика в пруду, в 25 метрах от дома.

Малыша увезли в больницу, но спасти его не удалось: медики констатировали смерть. 

«Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")», – пояснили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Известно, что семья ребенка состоит на профилактическом учете как неблагополучная.

Расследование гибели мальчика контролирует прокурор Алтайского края Антон Герман.

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Комментарии 5

Avatar Picture
серый

14:17:15 07-08-2025

сама притопила?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:29 07-08-2025

серый (14:17:15 07-08-2025) сама притопила?... Не лезьте .Без вас разберутся.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:27 07-08-2025

Жесть, это не просто НЕ мать, но даже НЕДОЧЕЛОВЕК!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:16 07-08-2025

материнский капитал дается только по достижении ребенка зх лет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:29:24 07-08-2025

Пусть работает хоть так естественный отбор

  0 Нравится
Ответить
