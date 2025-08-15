В Барнауле ищут целеустремленного аниматора с "гуляющей" зарплатой. Топ необычных вакансий

В список попали специалисты с заработком от 30 тысяч рублей

15 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Аниматор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы в августе 2025 года для соискателей из Алтайского края назвали специалисты hh.ru. В топ попали кузнец, приготовитель напитков, инструктор в картинг-центр и другие вакансии.

«В Барнауле ищут аниматора. Зарплата – от 30 000 до 80 000 рублей за месяц (на руки). Требуется позитивный, общительный, целеустремленный человек, который желает работать в сфере развлечений, с любовью к детям. В команде есть шеф аниматоров, который всему научит: бесплатное обучение и повышение своего профессионализма. Соискателю гарантируют карьерный рост», – говорится в объявлении.

В Барнауле открыта вакансия кузнеца ручной ковки. В обязанности входит ручная ковка, гибка, правка и сварка сложных деталей по чертежам и образцам с чистовой отделкой поверхностей. Зарплата – от 60 000 рублей (на руки). Важно, чтобы кандидат имел среднее или среднее специальное образование, но работодатель также предлагает возможность обучения за счет организации. В условиях труда – компенсация питания в столовой и детского сада.

В сети спортклубов открыта вакансия фитнес-тренера. Зарплата – от 50 000 до 120 000 рублей за месяц. Предстоит дежурить в тренажерном зале, проводить первичный инструктаж для новых членов клуба, а также персональные тренировки. Кандидату пригодится диплом о профессиональном образовании в сфере спорта, медицины, а опыт работы будет преимуществом.

Работодатель в поиске приготовителя напитков. Зарплата – от 78 000 рублей за месяц (до вычета налогов). Претенденту на вакансию потребуется специальное образование и стаж работы на производстве, а при отсутствии образования – более долгий стаж работы. В обязанности входит прием и загрузка плодово-ягодного сырья в чаны-смесители, выгрузка отработанного сырья из настойных чанов и бочек, отжим на прессе плодово-ягодного сырья и передача выжимок на выпарку, перекачивание морсов, настоев и соков насосами. Кроме того, есть ряд требований к личности соискателя, он должен быть и амбициозным, и позитивно настроенным, и ответственным.

Картинг-центр в поисках инструктора. Зарплата – от 50 000 рублей за месяц (на руки). Предстоит проводить инструктаж гостям картинг-центра, контролировать безопасность заездов и целостность трассы. Кандидат должен быть пунктуальным и исполнительным, честным и аккуратным. График работы гибкий.

Кроме того, в Алтайском крае открыты вакансии барбера и гида-экскурсовода.