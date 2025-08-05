На работу в Алтайский край чаще всего приглашают специалистов из Москвы и Новосибирска
Больше всего приглашений алтайские компании отправили кандидатам на вакансии из сфер продаж и обслуживания клиентов
05 августа 2025, 12:16, ИА Амител
Среди иногородних соискателей чаще всего интерес компаний в Алтайском крае вызывают специалисты из Москвы, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
Анализ более 774,2 тыс. приглашений, которые работодатели в Алтайском крае отправили с начала 2025 года, показывает, что местные компании в первую очередь стараются рассматривать кандидатов из родного региона. Львиную долю приглашений компании адресовали местным соискателям: это более 610 тыс., или 78,8% от всего объема приглашений на работу.
«Специалисты из Москвы получили 19 тыс. предложений о работе (2,5% от всего объема с начала года), из Новосибирской области (1,5%, или более 11,4 тыс.), из Санкт-Петербурга (1,3% приглашений, или 9,8 тыс.)», – говорится в исследовании.
Также в десятку регионов, из которых чаще остальных приглашают на вакансии, вошли Краснодарский край (1,2%), Московская область (0,9%), Свердловская область (0,7%), Кемеровская область и Красноярский край (по 0,6%), Республика Башкортостан (0,5%).
Больше всего приглашений компании в Алтайском крае отправили иногородним кандидатам на вакансии из сфер:
- продаж, обслуживания клиентов (43,2 тыс.);
- маркетинга, рекламы, PR (28 тыс.);
- административного персонала (27,5 тыс.);
- искусства, развлечений, массмедиа (22,8 тыс.).
«Реже всего местные работодатели ищут за пределами родного региона юристов, персонал для спортивных клубов, фитнеса, салонов красоты и страхования», – отметили аналитики.
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов по перспективности трудоустройства.
12:48:17 05-08-2025
Да приглашать то можно хоть папу Римского,только вот ответит ли он на приглашение
13:32:01 05-08-2025
СВОИ КАДРЫ НАДО БЕРЕЧЬ!
Сколько тысяч первоклассных специалистов уехали в другие регионы? Скупой платит дважды!
13:41:45 05-08-2025
У нас из деревни много уезжают в другие регионы. Говорят, зарплата больше, снять жильё проще( цены такие же), продукты питания стоят столько же.
15:20:09 05-08-2025
Никогда так не смеялся, ну честно, от души ХХ, насмешил так насмешил!
15:52:34 05-08-2025
И сколько здесь готовы платить москвичам?
15:55:34 05-08-2025
Гость (15:52:34 05-08-2025) И сколько здесь готовы платить москвичам?... Стандартно, по Алтайски 30 тыр.
16:22:34 05-08-2025
У нас в Барнауле много талантливых , но условия работы ужасные, особенно в части оплаты труда!
20:39:19 05-08-2025
"ищут за пределами родного региона юристов.. " - своим веры нет? Любопытная статистика..