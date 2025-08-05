Больше всего приглашений алтайские компании отправили кандидатам на вакансии из сфер продаж и обслуживания клиентов

05 августа 2025, 12:16, ИА Амител

Иногородние специалисты / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Среди иногородних соискателей чаще всего интерес компаний в Алтайском крае вызывают специалисты из Москвы, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Анализ более 774,2 тыс. приглашений, которые работодатели в Алтайском крае отправили с начала 2025 года, показывает, что местные компании в первую очередь стараются рассматривать кандидатов из родного региона. Львиную долю приглашений компании адресовали местным соискателям: это более 610 тыс., или 78,8% от всего объема приглашений на работу.

«Специалисты из Москвы получили 19 тыс. предложений о работе (2,5% от всего объема с начала года), из Новосибирской области (1,5%, или более 11,4 тыс.), из Санкт-Петербурга (1,3% приглашений, или 9,8 тыс.)», – говорится в исследовании.

Также в десятку регионов, из которых чаще остальных приглашают на вакансии, вошли Краснодарский край (1,2%), Московская область (0,9%), Свердловская область (0,7%), Кемеровская область и Красноярский край (по 0,6%), Республика Башкортостан (0,5%).

Больше всего приглашений компании в Алтайском крае отправили иногородним кандидатам на вакансии из сфер:

продаж, обслуживания клиентов (43,2 тыс.);

маркетинга, рекламы, PR (28 тыс.);

административного персонала (27,5 тыс.);

искусства, развлечений, массмедиа (22,8 тыс.).

«Реже всего местные работодатели ищут за пределами родного региона юристов, персонал для спортивных клубов, фитнеса, салонов красоты и страхования», – отметили аналитики.

