На Алтае ищут шахтера на вахту с зарплатой 1,5 млн рублей. Топ "дорогих" вакансий
В список самых высокооплачиваемых попали специалисты с заработком от 250 тысяч рублей
01 августа 2025, 13:40, ИА Амител
В Алтайском крае чаще всего на высокий доход - более 200 тысяч рублей - могут рассчитывать водители. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала открытые в регионе вакансии и выяснила, кому предлагают самые высокие зарплаты.
«За июль в крае было открыто 1,5 тыс. вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам июня 60 тысяч рублей», - говорится в исследовании.
Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (66% от всех вакансий с доходом 200 тыс. рублей), машинистам (4%), менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами (3%).
Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям:
- "Добывающая отрасль" (44%);
- "Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (25%);
- "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (8%);
- "Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" (2%).
Топ вакансий с высокими зарплатами
«Требуется проходчик на "Рудник Кедровка" в Республике Бурятия. За вахту четыре месяца предлагают 1 480 000 рублей. Опыт работы в ручной проходке - от одного года (на добыче золота и прочих руд), обязательно наличие удостоверения "Проходчик 4, 5 разряда". Рабочее время - 12 часов. Сотрудников обеспечат бесплатным питанием, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. На территории вахтового поселка есть пункт выдачи продовольственных и непродовольственных товаров. Проживание в комфортном обслуживаемом общежитии», - говорится в объявлении.
Самые "дорогие" вакансии:
- проходчик "Рудник Кедровка" (вахта) - 1 480 000 рублей за вахту четыре месяца (на руки);
- международный Трейдер/ Руководитель отдела продаж нефтепродуктов - от 700 000 рублей за месяц (до вычета налогов);
- директор по развитию - от 350 000 до 500 000 рублей за месяц (на руки);
- стоматолог-хирург - от 300 000 рублей за месяц (до вычета налогов);
- персональный брокер - от 300 000 рублей за месяц (до вычета налогов);
- руководитель отдела аналитики - от 300 000 рублей за месяц (на руки);
- финансовый советник / Вице-президент по работе с состоятельными клиентами - от 300 000 рублей за месяц (до вычета налогов);
- управляющий отелем 5 звезд - от 250 000 рублей за месяц (на руки);
- директор по стратегическому развитию аптечной сети - от 250 000 рублей за месяц (на руки);
- менеджер по продажам зерна - от 250 000 рублей за месяц (на руки).
13:51:52 01-08-2025
Есть желающие за 370000 в месяц, каждый день спускаться в ад на 12 часов и кайлом рубить руду?
21:45:14 02-08-2025
Гость (13:51:52 01-08-2025) Есть желающие за 370000 в месяц, каждый день спускаться в ад... Кайло до сих пор в ходу? Если только вас гонять... Даже Стаханов рекорды поставил с отбойным молотком...
14:04:43 01-08-2025
Звучит как много 1480000, но если посчитать то за час в адских условиях готовы платить 1030 руб., что совсем не много.
15:08:09 01-08-2025
Гость (14:04:43 01-08-2025) Звучит как много 1480000, но если посчитать то за час в адск... Откуда такая цифра? 3 месяца это уже почти 500 часов (плюс-минус) - итого менее 300 руб/час, а мелким шрифтом за койку в общаге 100 т.руб. + обеды + прачечная + душ по счетчикам.
Когда так лихо обещают , тогда не стесняются обманывать
15:40:20 01-08-2025
Гость (15:08:09 01-08-2025) Откуда такая цифра? 3 месяца это уже почти 500 часов (плюс-м... считать в школе учили?
19:48:48 03-08-2025
Гость (15:08:09 01-08-2025) Откуда такая цифра? 3 месяца это уже почти 500 часов (плюс-м... Все такие счетоводы капец, вроде в школе учились, а элементарные операции не способны выполнять. Вахта на 4 месяца, в месяце примерно около 20 рабочих дней, в день 12 часов, итого где-то 1500 в час выходит. Если пересчитать на 8-и часовой рабочий день, то это где-то 240 в месяц
14:19:09 01-08-2025
А за окном народ ковал железо...
14:36:42 01-08-2025
Капитализм, дело очень хитрое, и выживают тут, только самые самые (хитропопые).
17:04:06 01-08-2025
- "Опыт работы в ручной проходке - от одного года (на добыче золота и прочих руд), обязательно наличие удостоверения "Проходчик 4, 5 разряда". Рабочее время - 12 часов."----------- Четыре месяца по 12 часов под землей! Ни один конь не выдержит.
19:46:29 01-08-2025
Гость (17:04:06 01-08-2025) - "Опыт работы в ручной проходке - от одного года (на добыче... 300 метров вниз. 1500 метров в сторону. Пешком. Еще и метан взрывался.
19:43:54 01-08-2025
У меня дед с 1941 по 1953 так работал. Живой остался. Не по желанию. ЗП по сравнению со страной была мощная. Гибли пачками.
23:31:30 01-08-2025
здакомый работал на дебирс в Норильске на глубине в 50 км. там жара в шахте более 50 градусов , получал 1,5 млн. именно как суперспециалист. Приехал после 20 лет работы там, купил тут 3 квартиры 2 машины дачу и 4 гаража . Ну и так по мелочи всю ерундистику для дома
11:50:16 02-08-2025
Гость (23:31:30 01-08-2025) здакомый работал на дебирс в Норильске на глубине в 50 км. т... На глубине 50 км? Ой брешешь!
13:48:57 02-08-2025
Гость (23:31:30 01-08-2025) здакомый работал на дебирс в Норильске на глубине в 50 км. т... Кольская сверхглубокая 12 с копейками. Врет, как дышит)))))))))))))))))))))))))))
08:22:48 02-08-2025
Гость (23:31:30 01-08-2025) здакомый работал на дебирс в Норильске на глубине в 50 км. т... на глубине 50 км? начальство его явно недооценивало и за такие суперспособности ему платили откровенно мало. кстати, закрадывается мысль, что врёт ваш знакомый. самая глубокая шахта в РФ, действительно в Норильске, это шахта "Скалистый" и ее проектная глубина всего 2 км, ага.
09:28:10 02-08-2025
"здакомый работал на дебирс в Норильске на глубине в 50 км"жесть! а че так мелко то?чн не в центре земли?
13:51:26 02-08-2025
Гость (09:28:10 02-08-2025) "здакомый работал на дебирс в Норильске на глубине в 50 км"ж... Капитан Немо, если не ошибаюсь, погружался на 16 км.
15:31:33 02-08-2025
Гость (09:28:10 02-08-2025) "здакомый работал на дебирс в Норильске на глубине в 50 км"ж... Магму всю выкачал. Решил - хватит
21:38:01 02-08-2025
Гость (09:28:10 02-08-2025) а че так мелко то?чн не в центре земли? Добегать не успевал. Пока по ступенькам спустится до - 10 этажа, пора в обратку карябаться...
13:41:21 02-08-2025
Там кольскую глубокую закрыли глубина 12 км, жара в 200 градусов. А на полтиннике км я думаю будет под косарик полтора градусов. Нууу тогда он ооооочень мало получал с такими сверх естественными способностями
10:38:58 03-08-2025
Гость (23:31:30 01-08-2025) здакомый работал на дебирс в Норильске на глубине в 50 км. т... Нет такой глубины в Норильске, самая глубокая шахта 1,5 км. И зарплат таких там по 1,5 млн. руб. не было. Проработал там в шахте с 1978 по 2013 годы.
21:49:02 03-08-2025
Гость (10:38:58 03-08-2025) Нет такой глубины в Норильске, самая глубокая шахта 1,5 км.... И даже году в 95-96 не было зп в 1,5 ляма? Ай не брешите. Даже в Барнауле, я 1,2-1,4 ляма зарабатывал.
16:36:28 03-08-2025
От 0 моторов по уровню моря, каждые сто метров плюс один градус...
21:37:54 03-08-2025
Я на -180м работаю, что то там, не жарко )))