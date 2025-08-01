На Алтае ищут шахтера на вахту с зарплатой 1,5 млн рублей. Топ "дорогих" вакансий

В список самых высокооплачиваемых попали специалисты с заработком от 250 тысяч рублей

01 августа 2025, 13:40, ИА Амител

Шахтер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае чаще всего на высокий доход - более 200 тысяч рублей - могут рассчитывать водители. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала открытые в регионе вакансии и выяснила, кому предлагают самые высокие зарплаты.

«За июль в крае было открыто 1,5 тыс. вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам июня 60 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (66% от всех вакансий с доходом 200 тыс. рублей), машинистам (4%), менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами (3%).

Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям:

"Добывающая отрасль" (44%);

"Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (25%);

"Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (8%);

"Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" (2%).

Топ вакансий с высокими зарплатами

«Требуется проходчик на "Рудник Кедровка" в Республике Бурятия. За вахту четыре месяца предлагают 1 480 000 рублей. Опыт работы в ручной проходке - от одного года (на добыче золота и прочих руд), обязательно наличие удостоверения "Проходчик 4, 5 разряда". Рабочее время - 12 часов. Сотрудников обеспечат бесплатным питанием, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. На территории вахтового поселка есть пункт выдачи продовольственных и непродовольственных товаров. Проживание в комфортном обслуживаемом общежитии», - говорится в объявлении.

Самые "дорогие" вакансии: