На Алтае парень украл восемь кроликов, чтобы посмотреть, как они размножаются
Молодой человек планировал заняться разведением этих животных
14 августа 2025, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу кроликов калифорнийской породы, сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратился житель одного из сел Тальменского района, у которого похитили восемь кроликов. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Правоохранители задержали ранее не судимого 21-летнего местного жителя. Он пояснил, что планировал заняться разведением этих животных.
«Для их скорого и успешного разведения решил начать именно с калифорнийцев. Похищенное изъято», – рассказали в ведомстве.
Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".
Ранее в Сахалинской области мужчина украл дорогую собаку, сидевшую на цепи, и приготовил из нее блюдо.
10:30:37 14-08-2025
А я думал он на онлифанс процесс размножения планировал выкладывать
10:32:48 14-08-2025
Ну а что вы хотели? Порнхаб не работает. Браzzерс заблокирован. Остались кролики! ))
10:34:47 14-08-2025
он на секс хотел смотреть или развводить их?
10:43:53 14-08-2025
серый (10:34:47 14-08-2025) он на секс хотел смотреть или развводить их?... Сначала посмотреть что куда, потом сам хотел попробовать как оно там у них.
11:23:43 14-08-2025
Заголовок -огонь! От правильно выстроенного заголовка у местных комментаторов скрытое выходит наружу.