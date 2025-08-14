НОВОСТИПроисшествия

На Алтае парень украл восемь кроликов, чтобы посмотреть, как они размножаются

Молодой человек планировал заняться разведением этих животных

14 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Кролики / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Кролики / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу кроликов калифорнийской породы, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился житель одного из сел Тальменского района, у которого похитили восемь кроликов. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Правоохранители задержали ранее не судимого 21-летнего местного жителя. Он пояснил, что планировал заняться разведением этих животных.

«Для их скорого и успешного разведения решил начать именно с калифорнийцев. Похищенное изъято», – рассказали в ведомстве.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".

Ранее в Сахалинской области мужчина украл дорогую собаку, сидевшую на цепи, и приготовил из нее блюдо.

Алтайский край Криминал животные

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:30:37 14-08-2025

А я думал он на онлифанс процесс размножения планировал выкладывать

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:48 14-08-2025

Ну а что вы хотели? Порнхаб не работает. Браzzерс заблокирован. Остались кролики! ))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

10:34:47 14-08-2025

он на секс хотел смотреть или развводить их?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:53 14-08-2025

серый (10:34:47 14-08-2025) он на секс хотел смотреть или развводить их?... Сначала посмотреть что куда, потом сам хотел попробовать как оно там у них.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:43 14-08-2025

Заголовок -огонь! От правильно выстроенного заголовка у местных комментаторов скрытое выходит наружу.

  6 Нравится
Ответить
