На Алтае парень украл восемь кроликов, чтобы посмотреть, как они размножаются

Молодой человек планировал заняться разведением этих животных

14 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Кролики / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу кроликов калифорнийской породы, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился житель одного из сел Тальменского района, у которого похитили восемь кроликов. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Правоохранители задержали ранее не судимого 21-летнего местного жителя. Он пояснил, что планировал заняться разведением этих животных.

«Для их скорого и успешного разведения решил начать именно с калифорнийцев. Похищенное изъято», – рассказали в ведомстве.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".

