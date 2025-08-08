НОВОСТИПроисшествия

На Алтае пенсионерка получила инструкцию по "спасению" денег и потеряла 320 тысяч рублей

Женщине позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора

08 августа 2025, 11:20, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Пенсионерка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 62-летнюю жительницу Рубцовска, предложив ей "обезопасить" сбережения, сообщает региональное МВД.

Женщине позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора. Он заявил, что аферисты получили доступ к ее банковским счетам и необходимо немедленно предотвратить хищение денег.

«Следуя инструкции, потерпевшая включила на телефоне демонстрацию экрана и произвела манипуляции по указанию звонившего, после этого лжесотрудник уведомил женщину, что теперь ее счет в "безопасности" и прекратил разговор», – рассказали в ведомстве.

Вскоре пенсионерка обнаружила списание денег со счетов и обратилась в полицию.

Ранее в Бийске пенсионерка отдала мошенникам 450 тысяч рублей, решив сдать "анализы в поликлинике".

Рубцовск Мошенники

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:27:37 08-08-2025

Деньги она не потеряла.
Деньги она сама отдала нацистам на закупку ШтормШедувов, чтобы те причиняли вред России.
Предлагаю присвоить старушке звание иностранный агент и осудить по всей строгости закона.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:58 08-08-2025

Гость (11:27:37 08-08-2025) Деньги она не потеряла.Деньги она сама отдала нацистам н...
Тебе в клинику Юрия Эрдмана бы обратиться не мешало.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:11:16 08-08-2025

Гость (15:14:58 08-08-2025) Тебе в клинику Юрия Эрдмана бы обратиться не мешало. ... Ненене, сначала осудить а потом уже пусть лечат ))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:32 08-08-2025

Судя по портрету одну и ту же бабку разводят.
Где она деньги берёт?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:10:26 08-08-2025

Гость (11:52:32 08-08-2025) Судя по портрету одну и ту же бабку разводят.Где она ден... )))) тоже интересно, быстро и суммы не плохие))

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров