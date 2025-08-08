На Алтае пенсионерка получила инструкцию по "спасению" денег и потеряла 320 тысяч рублей

Женщине позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора

08 августа 2025, 11:20, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 62-летнюю жительницу Рубцовска, предложив ей "обезопасить" сбережения, сообщает региональное МВД.

Женщине позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора. Он заявил, что аферисты получили доступ к ее банковским счетам и необходимо немедленно предотвратить хищение денег.

«Следуя инструкции, потерпевшая включила на телефоне демонстрацию экрана и произвела манипуляции по указанию звонившего, после этого лжесотрудник уведомил женщину, что теперь ее счет в "безопасности" и прекратил разговор», – рассказали в ведомстве.

Вскоре пенсионерка обнаружила списание денег со счетов и обратилась в полицию.

Ранее в Бийске пенсионерка отдала мошенникам 450 тысяч рублей, решив сдать "анализы в поликлинике".