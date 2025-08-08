На Алтае пенсионерка получила инструкцию по "спасению" денег и потеряла 320 тысяч рублей
Женщине позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора
08 августа 2025, 11:20, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 62-летнюю жительницу Рубцовска, предложив ей "обезопасить" сбережения, сообщает региональное МВД.
Женщине позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора. Он заявил, что аферисты получили доступ к ее банковским счетам и необходимо немедленно предотвратить хищение денег.
«Следуя инструкции, потерпевшая включила на телефоне демонстрацию экрана и произвела манипуляции по указанию звонившего, после этого лжесотрудник уведомил женщину, что теперь ее счет в "безопасности" и прекратил разговор», – рассказали в ведомстве.
Вскоре пенсионерка обнаружила списание денег со счетов и обратилась в полицию.
Ранее в Бийске пенсионерка отдала мошенникам 450 тысяч рублей, решив сдать "анализы в поликлинике".
11:27:37 08-08-2025
Деньги она не потеряла.
Деньги она сама отдала нацистам на закупку ШтормШедувов, чтобы те причиняли вред России.
Предлагаю присвоить старушке звание иностранный агент и осудить по всей строгости закона.
15:14:58 08-08-2025
Гость (11:27:37 08-08-2025) Деньги она не потеряла.Деньги она сама отдала нацистам н...
Тебе в клинику Юрия Эрдмана бы обратиться не мешало.
23:11:16 08-08-2025
Гость (15:14:58 08-08-2025) Тебе в клинику Юрия Эрдмана бы обратиться не мешало. ... Ненене, сначала осудить а потом уже пусть лечат ))
11:52:32 08-08-2025
Судя по портрету одну и ту же бабку разводят.
Где она деньги берёт?
23:10:26 08-08-2025
Гость (11:52:32 08-08-2025) Судя по портрету одну и ту же бабку разводят.Где она ден... )))) тоже интересно, быстро и суммы не плохие))