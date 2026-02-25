На Алтае подросток в феврале катался на байке и попал под машину

Мальчик получил травмы различной степени тяжести

25 февраля 2026, 14:44, ИА Амител

Скорая помощь в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11-летний мальчик пострадал в Первомайском районе, когда на мотобайке при совершении обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, сообщили в алтайском МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 22 февраля, в селе Боровиха на улице 2-й Боровой в районе дома № 69.

«Управляя мотобайком BSE, двигаясь со стороны улицы Рабочей в направлении автодороги Р-256 "Чуйский тракт", совершил столкновение с автомобилем "Субару Форестер"», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести, ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован. Назначена проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

