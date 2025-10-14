Если законопроект примут, рынок иностранных авто ждет спад

Сбой в системе электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) произошел на фоне новостей о вероятном повышении ставки утильсбора с 1 ноября. Покупатели жаловались, что из-за этого могут не успеть поставить машину на учет в положенный срок. Об этих и других последствиях еще не принятого повышения сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Как уточнили в Федеральной таможенной службе, доступ к выпавшим из базы паспортам оперативно восстановили. Однако некоторые автовладельцы до сих пор не могут решить проблемы с документами. Один из пострадавших – Ринар – жаловался, что уже оформленный на его автомобиль ЭПТС вдруг пропал, и поэтому он может не успеть с постановкой его на учет в ГАИ.

«Вообще ничего не решилось, ФТС данные задерживает и отправляет то, что утильсбор оплачен. Но на сайте оператор мне сказал, что сведения не подали. Из-за этого ЭПТС до сих пор нерешенный», – рассказал он.

Сбой с оформлением ЭПТС добавил проблем тем, кто пытается успеть купить автомобиль из-за рубежа. Осталось меньше месяца, а спрос может превысить пропускные способности таможни. Однако важно не просто ввезти машину в страну, но и оформить ряд важных документов. Об этом рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

«Важно до вступления в действие новых ставок получить СБКТС – свидетельство безопасности конструкции транспортного средства и, возможно, отстоять очереди, если там будет большое количество желающих. И потом успеть на таможне списать утильсбор, чтобы таможня его приняла. Вот это должно произойти до повышения ставок утилизационного сбора», – подчеркнул он.

Потребители разделились на тех, кто отложил покупку авто на неопределенный срок, и тех, кто пытается использовать последний шанс на приобретение импортной машины. Как правило, они надеются на льготные ставки налога, которые установлены для автомобилей старше трех лет. Такое мнение выразил Никита Нарзуков, руководитель барнаульского автоцентра "СоюзАвто".

Многие эксперты считают, что дату повышения перенесут, либо его вовсе отменят.

«Цель, которая декларируется, – собрать дополнительные деньги для бюджета – на самом деле обернется, наоборот, недобором, как это произошло в 2025 году. По утильсбору будет собрано почти в два раза меньше денег, чем планировалось. Как раз в том числе из-за того, что он был резко повышен», – рассказал автоэксперт Артем Бобцов.

С его слов, последнее повышение утильсбора привело к тому, что машин в Россию стали везти гораздо меньше.

«Не будем забывать, что больше 100 тысяч подписей в негативном ключе оставили автовладельцы под проектом изменений. Такой цифры не было еще ни разу в новейшей нашей истории. Проект отправили на доработку, и в каком виде он будет принят, если вообще будет принят, пока непонятно», – заключил Бобцов.

Кроме того, из-за повышения утильсбора с российского рынка могут уйти китайские бренды. Держать склады будет нецелесообразно. Следовательно, обслуживать машины будет сложнее, запчасти на них станут менее доступными. В Национальном автомобильном союзе отметили, что цены на некоторые детали могут вырасти. Не исключено, что "расходники" подорожают на 20%, а цена более редких запчастей увеличится в два раза.