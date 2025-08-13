НОВОСТИОбщество

На Алтае работодатели редко предлагают добровольную медстраховку в соцпакете

Полис ДМС считается одним из элементов корпоративных программ заботы о сотрудниках

13 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае только 9% компаний предлагают своим сотрудникам в условиях труда полис добровольного медицинского страхования, а в Республике Алтай – 1%, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«С января по июль 2025 года в Сибирском федеральном округе было открыто 73,6 тыс. вакансий, в которых компании обещали будущим сотрудникам полис ДМС в соцпакете», – говорится в исследовании.

В каких регионах Сибири работодатели чаще предлагают ДМС в соцпакете:

  • Новосибирская область (28% вакансий с ДМС);
  • Красноярский край (18%);
  • Иркутская область (14%);
  • Кемеровская область (11%);
  • Омская область (10%);
  • Алтайский край (9%);
  • Томская область (6%);
  • Республика Хакасия (2%);
  • Республика Алтай (1%);
  • Республика Тыва (0,4%).

В Сибири обеспечивать своих работников полисами ДМС чаще всего готовы компании из отраслей: "Энергетика" (53% от всех предложений о работе в данном направлении в 2025 году), "Финансовый сектор" (51%) и "Нефть и газ" (49%).

Ни одного подобного предложения не было обнаружено в вакансиях компаний из отрасли "Искусство, культура", и, кроме того, редко они встречаются в условиях труда в вакансиях от компаний из направлений "Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг", "Государственные организации" и "Образовательные учреждения" (по 2%).

«Полис ДМС является важнейшим элементом корпоративных программ заботы о сотрудниках, и 67% жителей СФО хотели бы, чтобы работодатель добавил его в соцпакет. Однако в реальности только 24% рассказали, что на работе им предоставили такой полис», – отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Алтайский край Работа Страхование Республика Алтай

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

21:02:36 13-08-2025

вы в курсе СКОЛЬКО я плачу за каждого официального если он хочет медстрах!! это ад, а не налоги

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:47 14-08-2025

и так платят сверх 42%, еще заплатить надо?

  0 Нравится
Ответить
