На Алтае работодатели редко предлагают добровольную медстраховку в соцпакете
Полис ДМС считается одним из элементов корпоративных программ заботы о сотрудниках
13 августа 2025, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае только 9% компаний предлагают своим сотрудникам в условиях труда полис добровольного медицинского страхования, а в Республике Алтай – 1%, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
«С января по июль 2025 года в Сибирском федеральном округе было открыто 73,6 тыс. вакансий, в которых компании обещали будущим сотрудникам полис ДМС в соцпакете», – говорится в исследовании.
В каких регионах Сибири работодатели чаще предлагают ДМС в соцпакете:
- Новосибирская область (28% вакансий с ДМС);
- Красноярский край (18%);
- Иркутская область (14%);
- Кемеровская область (11%);
- Омская область (10%);
- Алтайский край (9%);
- Томская область (6%);
- Республика Хакасия (2%);
- Республика Алтай (1%);
- Республика Тыва (0,4%).
В Сибири обеспечивать своих работников полисами ДМС чаще всего готовы компании из отраслей: "Энергетика" (53% от всех предложений о работе в данном направлении в 2025 году), "Финансовый сектор" (51%) и "Нефть и газ" (49%).
Ни одного подобного предложения не было обнаружено в вакансиях компаний из отрасли "Искусство, культура", и, кроме того, редко они встречаются в условиях труда в вакансиях от компаний из направлений "Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг", "Государственные организации" и "Образовательные учреждения" (по 2%).
«Полис ДМС является важнейшим элементом корпоративных программ заботы о сотрудниках, и 67% жителей СФО хотели бы, чтобы работодатель добавил его в соцпакет. Однако в реальности только 24% рассказали, что на работе им предоставили такой полис», – отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.
21:02:36 13-08-2025
вы в курсе СКОЛЬКО я плачу за каждого официального если он хочет медстрах!! это ад, а не налоги
10:48:47 14-08-2025
и так платят сверх 42%, еще заплатить надо?