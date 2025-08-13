Полис ДМС считается одним из элементов корпоративных программ заботы о сотрудниках

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае только 9% компаний предлагают своим сотрудникам в условиях труда полис добровольного медицинского страхования, а в Республике Алтай – 1%, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«С января по июль 2025 года в Сибирском федеральном округе было открыто 73,6 тыс. вакансий, в которых компании обещали будущим сотрудникам полис ДМС в соцпакете», – говорится в исследовании.

В каких регионах Сибири работодатели чаще предлагают ДМС в соцпакете:

Новосибирская область (28% вакансий с ДМС);

Красноярский край (18%);

Иркутская область (14%);

Кемеровская область (11%);

Омская область (10%);

Алтайский край (9%);

Томская область (6%);

Республика Хакасия (2%);

Республика Алтай (1%);

Республика Тыва (0,4%).

В Сибири обеспечивать своих работников полисами ДМС чаще всего готовы компании из отраслей: "Энергетика" (53% от всех предложений о работе в данном направлении в 2025 году), "Финансовый сектор" (51%) и "Нефть и газ" (49%).

Ни одного подобного предложения не было обнаружено в вакансиях компаний из отрасли "Искусство, культура", и, кроме того, редко они встречаются в условиях труда в вакансиях от компаний из направлений "Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг", "Государственные организации" и "Образовательные учреждения" (по 2%).