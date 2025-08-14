Жителя Алтая оштрафовали за оскорбления тещи в телефонном разговоре
Мужчина разозлился, потому что жена ушла распивать алкоголь к матери
14 августа 2025, 12:30, ИА Амител
Конфликт в семье обернулся административным наказанием для жителя Новичихинского района. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, мужчина был оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление тещи во время телефонного разговора.
Инцидент произошел, когда мужчина, не обнаружив дома супруги, позвонил ее матери с телефона сына. Выяснив, что жена распивает спиртные напитки вместе с тещей, разгневанный зять перешел на личности.
В ходе эмоционального разговора он допустил выражения, которые суд впоследствии квалифицировал как "унижающие человеческое достоинство и противоречащие общепринятым нормам морали".
На судебном заседании ответчик полностью признал свою вину и не стал отрицать факт оскорблений. Мировой судья, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине административное наказание в виде штрафа.
12:41:02 14-08-2025
Сказочный аа...лень
12:54:19 14-08-2025
Гость (12:41:02 14-08-2025) Сказочный аа...лень... Это как посмотреть, он может и авансом плату внести, на перспективу так сказать. Не такие уж и большие деньги.
13:02:19 14-08-2025
Гость (12:54:19 14-08-2025) Это как посмотреть, он может и авансом плату внести, на перс... Можно вообще не платить (то есть, чтоб тебя вообще не могли привлечь к ответственности), если что, нужно только знать как
12:49:18 14-08-2025
Обиделся что его с собой не взяли?
13:27:49 14-08-2025
"Не смотря на милые личики
Алкоголички. алкоголички."
Мужик простыми словами объяснил его дорогим и любимым забулдыжницам что пить вредно, а его за это оштрафовали. Закон на стороне алкоголичек и их мамаш?
13:30:54 14-08-2025
Кашолке вольную подписать и вернуть запойной тёще как брак по родословной
13:34:16 14-08-2025
Если по телефону, значит велась запись разговора. На это надо было взять разрешение. Если теща писала разговор без предупреждения и разрешения - подать на нее в суд.
13:56:20 14-08-2025
Валить от таких родственничков надо! Чем быстрее и дальше, тем лучше
13:46:52 17-08-2025
Моё мнение, правильно оштрафовали. Наука мужикам, которые женятся на алкашках с плохой наследственностью.