Жителя Алтая оштрафовали за оскорбления тещи в телефонном разговоре

Мужчина разозлился, потому что жена ушла распивать алкоголь к матери

14 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Конфликт в семье обернулся административным наказанием для жителя Новичихинского района. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, мужчина был оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление тещи во время телефонного разговора.

Инцидент произошел, когда мужчина, не обнаружив дома супруги, позвонил ее матери с телефона сына. Выяснив, что жена распивает спиртные напитки вместе с тещей, разгневанный зять перешел на личности.

В ходе эмоционального разговора он допустил выражения, которые суд впоследствии квалифицировал как "унижающие человеческое достоинство и противоречащие общепринятым нормам морали".

На судебном заседании ответчик полностью признал свою вину и не стал отрицать факт оскорблений. Мировой судья, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине административное наказание в виде штрафа.

Ранее на Алтае двух женщин оштрафовали за матерную перепалку при посадке картофеля.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:41:02 14-08-2025

Сказочный аа...лень

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:19 14-08-2025

Гость (12:41:02 14-08-2025) Сказочный аа...лень... Это как посмотреть, он может и авансом плату внести, на перспективу так сказать. Не такие уж и большие деньги.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:19 14-08-2025

Гость (12:54:19 14-08-2025) Это как посмотреть, он может и авансом плату внести, на перс... Можно вообще не платить (то есть, чтоб тебя вообще не могли привлечь к ответственности), если что, нужно только знать как

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:18 14-08-2025

Обиделся что его с собой не взяли?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:49 14-08-2025

"Не смотря на милые личики
Алкоголички. алкоголички."

Мужик простыми словами объяснил его дорогим и любимым забулдыжницам что пить вредно, а его за это оштрафовали. Закон на стороне алкоголичек и их мамаш?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:54 14-08-2025

Кашолке вольную подписать и вернуть запойной тёще как брак по родословной

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:16 14-08-2025

Если по телефону, значит велась запись разговора. На это надо было взять разрешение. Если теща писала разговор без предупреждения и разрешения - подать на нее в суд.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:20 14-08-2025

Валить от таких родственничков надо! Чем быстрее и дальше, тем лучше

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:52 17-08-2025

Моё мнение, правильно оштрафовали. Наука мужикам, которые женятся на алкашках с плохой наследственностью.

  0 Нравится
Ответить
