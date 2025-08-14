Жителя Алтая оштрафовали за оскорбления тещи в телефонном разговоре

Мужчина разозлился, потому что жена ушла распивать алкоголь к матери

14 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Конфликт в семье обернулся административным наказанием для жителя Новичихинского района. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, мужчина был оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление тещи во время телефонного разговора.

Инцидент произошел, когда мужчина, не обнаружив дома супруги, позвонил ее матери с телефона сына. Выяснив, что жена распивает спиртные напитки вместе с тещей, разгневанный зять перешел на личности.

В ходе эмоционального разговора он допустил выражения, которые суд впоследствии квалифицировал как "унижающие человеческое достоинство и противоречащие общепринятым нормам морали".

На судебном заседании ответчик полностью признал свою вину и не стал отрицать факт оскорблений. Мировой судья, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине административное наказание в виде штрафа.

