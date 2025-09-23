На Алтае у умершего повара школьной столовой обнаружили туберкулез

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося

23 сентября 2025, 12:45, ИА Амител

В Алтайском крае умерла работница школьной столовой. После смерти врачи диагностировали у нее туберкулез. Правоохранители проводят проверку.

Инцидент произошел в Шелаболихинском районе. Как сообщили в комитете по образованию местной администрации, 3 сентября сотруднице школьной столовой стало плохо. Женщину увезли в медучреждение, где та позже скончалась. Медики обнаружили у умершей туберкулез. По стечению обстоятельств она не готовила школьникам еду: 1 сентября дети не учились, 2 сентября в школе были экзамены, а из-за происшествия 3 сентября учеников кормили по упрощенной схеме.

В школе обработали все помещения. Контактировавшие сотрудники прошли повторные осмотры и флюорографию. Также проводятся медосмотры детей и тесты туберкулезных проб "Манту".

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность").

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проверяют исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания обучающихся.