На Алтае у умершего повара школьной столовой обнаружили туберкулез
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося
23 сентября 2025, 12:45, ИА Амител
В Алтайском крае умерла работница школьной столовой. После смерти врачи диагностировали у нее туберкулез. Правоохранители проводят проверку.
Инцидент произошел в Шелаболихинском районе. Как сообщили в комитете по образованию местной администрации, 3 сентября сотруднице школьной столовой стало плохо. Женщину увезли в медучреждение, где та позже скончалась. Медики обнаружили у умершей туберкулез. По стечению обстоятельств она не готовила школьникам еду: 1 сентября дети не учились, 2 сентября в школе были экзамены, а из-за происшествия 3 сентября учеников кормили по упрощенной схеме.
В школе обработали все помещения. Контактировавшие сотрудники прошли повторные осмотры и флюорографию. Также проводятся медосмотры детей и тесты туберкулезных проб "Манту".
Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность").
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проверяют исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания обучающихся.
12:53:27 23-09-2025
а умерла то она от чего?не от тубика же.
14:49:08 23-09-2025
Гость (12:53:27 23-09-2025) а умерла то она от чего?не от тубика же.... Вообще-то от нелеченного "тубика" как раз и помирают. А есть еще устойчивые формы, которые и лечению не поддаются. И даже если "померла" не от него, контактным от этого намного легче не будет. А их там полным-полно, сдается мне.
14:22:54 23-09-2025
А в городе Зеро повара Николаева убили.
14:42:52 23-09-2025
Так туберкулез же у нее не в сентябре появился. Ежели там все так плохо, что она уже померла, то явно там открытой форме не один месяц. Дети что, весной не учились?.. Главное, отрапортовать, что все отлично. А то, что она, похоже, сан. книжку купила и вообще никакие медосмотры не проходила, на то всем наплевать.