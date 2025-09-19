Жительницу Шипуново хотели поставить на учет после издевательств над ее сыном в школе

По словам женщины, одноклассники унизили, оскорбили и затравили ее сына

19 сентября 2025, 07:58, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В селе Шипуново разгорелся скандал вокруг местной школы. Уже почти полгода мать одного из учеников пытается добиться справедливости, после того как ее сын стал жертвой унижений, оскорблений и травли со стороны одноклассников. По словам женщины, неоднократные обращения к классному руководителю и администрации школы результатов не принесли. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Прокуратура Шипуновского района подтвердила факты физического и психологического насилия, а также бездействие со стороны администрации учебного заведения. В первом документе надзорного ведомства отмечалось, что школа не предприняла мер для урегулирования конфликта, и ситуация оставалась без изменений. Более того, выяснилось, что работа по профилактике буллинга среди подростков не велась.

Однако последующие ответы из разных инстанций кардинально изменили тон. Пострадавшая сторона едва не оказалась виновной – матери подростка грозили постановкой на учет за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. При этом ребенок успешно учится на четверки и пятерки, имеет грамоты за отличную учебу и участие в конкурсах.

Разбирательства затянулись, но в итоге все свелось к формальностям. Нужные протоколы и приказы были задним числом подготовлены, с детьми провели беседу, а директору школы сделали замечание. Министерство образования обещало разобраться на месте, но ограничилось запросом документов у администрации, где к тому времени уже все "было в порядке".

Тем временем здоровье подростка серьезно пострадало. После пережитого ему поставили диагноз "сложные моторные тики с функциональным двигательным расстройством". С сентября ребенок переведен в другой класс и обучается индивидуально на дому.

«В сложившейся ситуации я столкнулась с безразличием со стороны администрации школы и бывшего классного руководителя и бюрократизмом со стороны чиновников... Мой ребенок пострадал в учебном заведении, но виноватых нет. Жизнь и здоровье пострадали и никто не виноват! Теперь уж и не знаю, к кому за помощью обращаться… Школа сломала жизнь моему ребенку», – заявила мать мальчика.

