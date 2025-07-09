На Алтае водитель "Тойоты" съехал с трассы в кювет и погиб

Мужчина скончался на месте происшествия

09 июля 2025, 12:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП вблизи села Советское Чойского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 8 июля около 21:00. 64-летний житель села Чоя за рулем Toyota Corolla не справился с управлением и угодил в кювет.

"Водитель скончался на месте происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", – заявили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.

