На Алтае водитель "Тойоты" съехал с трассы в кювет и погиб

Мужчина скончался на месте происшествия

09 июля 2025, 12:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП вблизи села Советское Чойского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 8 июля около 21:00. 64-летний житель села Чоя за рулем Toyota Corolla не справился с управлением и угодил в кювет.

"Водитель скончался на месте происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", – заявили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.

Ранее туристка из Москвы перевернулась на снегоболотоходе в Горном Алтае.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:41:20 09-07-2025

Что ни день, то дтп с погибшими. Вам что, больше пемереть негде?

Avatar Picture
Musik

12:56:20 09-07-2025

Гость (12:41:20 09-07-2025) Что ни день, то дтп с погибшими. Вам что, больше пемереть не... тарантасов самобеглых много.
но это временно - идет на убывание.

Avatar Picture
Гость

13:08:28 09-07-2025

Советское в Алтайском крае находится. А не в республике Алтай.

Avatar Picture
Гость

13:40:56 09-07-2025

Гость (13:08:28 09-07-2025) Советское в Алтайском крае находится. А не в республике Алта... Есть и перед Чоя. Маленькая село

Avatar Picture
Гость

13:42:44 09-07-2025

Гость (13:08:28 09-07-2025) Советское в Алтайском крае находится. А не в республике Алта... Чойского района

Avatar Picture
Гость

13:44:53 09-07-2025

Гость (13:08:28 09-07-2025) Советское в Алтайском крае находится. А не в республике Алта... с.Советское в Чойском районе республики Алтай. Карту себе купи, лапоть.

Avatar Picture
Гость

14:32:43 09-07-2025

Гость (13:44:53 09-07-2025) с.Советское в Чойском районе республики Алтай. Карту себе ку... Не груби малограмотным, не бось сам часом в каких то вопросах лапоть....

Avatar Picture
гость

22:24:26 09-07-2025

Гость (14:32:43 09-07-2025) Не груби малограмотным, не бось сам часом в каких то вопроса... Думаю можно найти тему, где гений будет лаптем))

