На Алтае водитель "Тойоты" съехал с трассы в кювет и погиб
Мужчина скончался на месте происшествия
09 июля 2025, 12:30, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП вблизи села Советское Чойского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 8 июля около 21:00. 64-летний житель села Чоя за рулем Toyota Corolla не справился с управлением и угодил в кювет.
"Водитель скончался на месте происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", – заявили в ведомстве.
Полицейские проводят проверку.
12:41:20 09-07-2025
Что ни день, то дтп с погибшими. Вам что, больше пемереть негде?
12:56:20 09-07-2025
Гость (12:41:20 09-07-2025) Что ни день, то дтп с погибшими. Вам что, больше пемереть не... тарантасов самобеглых много.
но это временно - идет на убывание.
13:08:28 09-07-2025
Советское в Алтайском крае находится. А не в республике Алтай.
13:40:56 09-07-2025
Гость (13:08:28 09-07-2025) Советское в Алтайском крае находится. А не в республике Алта... Есть и перед Чоя. Маленькая село
13:42:44 09-07-2025
Гость (13:08:28 09-07-2025) Советское в Алтайском крае находится. А не в республике Алта... Чойского района
13:44:53 09-07-2025
Гость (13:08:28 09-07-2025) Советское в Алтайском крае находится. А не в республике Алта... с.Советское в Чойском районе республики Алтай. Карту себе купи, лапоть.
14:32:43 09-07-2025
Гость (13:44:53 09-07-2025) с.Советское в Чойском районе республики Алтай. Карту себе ку... Не груби малограмотным, не бось сам часом в каких то вопросах лапоть....
22:24:26 09-07-2025
Гость (14:32:43 09-07-2025) Не груби малограмотным, не бось сам часом в каких то вопроса... Думаю можно найти тему, где гений будет лаптем))