На трехуровневой развязке в Барнауле продолжаются финальные работы по благоустройству
Некоторые водители жалуются на недостаток дорожных знаков
12 ноября 2025, 09:30, ИА Амител
В Барнауле полностью открыли движение по новой трехуровневой развязке – сейчас транспорт идет без задержек и пробок. Однако рядом с объектом все еще ведутся финальные работы: подрядчики устанавливают пешеходные светофоры и готовят площадки для новых остановочных павильонов.
Как сообщает "Толк", развязка уже функционирует в штатном режиме. Барнаульцы в целом положительно оценивают новый транспортный узел, отмечая качественное покрытие и удобную организацию движения. Многие уверены, что объект поможет разгрузить оживленные участки города и сократить время в пути.
Тем не менее некоторые водители жалуются на недостаток дорожных знаков и неочевидную навигацию, особенно для тех, кто едет здесь впервые. В ближайшее время на участке планируется установить дополнительные указатели, чтобы сделать движение безопаснее и понятнее.
Ранее сообщалось, что 7 ноября на трехуровневой развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле открыли движение по тоннельной части, таким образом завершив работу над долгожданным проектом.
Развязка на этом участке была остро необходима: в последние годы здесь регулярно возникали транспортные заторы. Теперь пропускная способность увеличится более чем в 2,5 раза, что снизит пробки в этом районе.
09:35:48 12-11-2025
,какие работы?
09:45:16 12-11-2025
С моста в арык прямой съезд есть?
09:46:55 12-11-2025
Значит рано было еще ленточку перерезать и раздавать награды, если еще куча недоделок. Но имидж всё!
Хотя какой там имидж. Деньги, деньги, деньги!
09:53:56 12-11-2025
А как переходить пешеходам эту конструкцию? Ни один из проектировщиков и кто принимает ни попробовали побыть на месте пешехода.
10:07:51 12-11-2025
Недостаток знаков? Вообще в сторону южного едешь, и непонятно какой куда идет путь. Да есть указатель направления кулунда, и другие города. Но зачем мне это, я пытаюсь до южного доехать, мне прямо в тоннель или направо. логично, что прямо но...не угадал.
Оказывается по логике строителей , чтобы проехать прямо нужно повернуть направо. все логично же?!
10:46:09 12-11-2025
Гость (10:07:51 12-11-2025) Недостаток знаков? Вообще в сторону южного едешь, и непонятн... Ну да, там с разметкой и знаками не все очевидно. Со стороны города на Южный при заезде на кольцо перед светофором чуть ли не 5 рядов собирается на 3-полосном кольце
11:20:20 12-11-2025
Гость (10:07:51 12-11-2025) Недостаток знаков? Вообще в сторону южного едешь, и непонятн... Как в горном, если возвращаемся, в Горно-Алтайск вроде бы надо направо, ан нет... Когда развязку ту сдали, два раза урулил в город вместо Маймы и дальше на Бийск
12:55:10 12-11-2025
Гость (11:20:20 12-11-2025) Как в горном, если возвращаемся, в Горно-Алтайск вроде бы на... Такая же фигня. Непонятная там развязка, и тоже два раза потребовалось уехать не туда чтоб запомнить:)
10:14:16 12-11-2025
Схему движения в студию !
11:47:49 12-11-2025
ППШариков (10:14:16 12-11-2025) Схему движения в студию !... А схему они тщательно скрывают, что б жизнь медом не казалась
10:20:17 12-11-2025
Утром со стороны южного пробка не сильно уменьшилась, и пламенный привет водятелу автобуса, для вас карман сделали, сложно заехать? Нужно остановиться на дороге, остановить и так плтный поток, и ждать, пока все затромбуются!
Нужны правила строгие, заставляющие водятлов автобусов заезжать в карманы, не усугублять ситуацию!
12:43:36 12-11-2025
Житель южного (10:20:17 12-11-2025) Утром со стороны южного пробка не сильно уменьшилась, и плам... Да как то правила есть. В ПДД написаны. В другом причину искать надо
13:04:52 12-11-2025
Гость (12:43:36 12-11-2025) Да как то правила есть. В ПДД написаны. В другом причину иск... Правила то есть, я к тому, что они не достаточно жесткие. Чтобы избавиться от этого, нужно фото, заявление, куча времени убить, чтоб водятлу автобуса выписали штраф на ...тыщи полторы? не гуглил нынешние суммы. Нужно упростить процедуру фиксации таких случаев, а штрафы раз в 10 за это дело поднять. Незаехал в карман - выложи, хотя бы двадцатку. И сразу же пункт ПДД начнет работать.
14:23:54 12-11-2025
Житель южного (10:20:17 12-11-2025) Утром со стороны южного пробка не сильно уменьшилась, и плам... а почему она должна измениться то, что изменилось? развязку построили, а светофоры не отключили, вот и получился обычный регулируемый перекресток за 2.9 млрд. Ситуация изменится, когда светофоры выключат, тогда только выводы о целесообразности развязки можно делать.
14:42:53 12-11-2025
Гость (14:23:54 12-11-2025) а почему она должна измениться то, что изменилось? развязку ... А их там можно выключить?? Я там не езжу, но посмотрел на схему развязки и прям засомневался...
15:38:17 12-11-2025
Мимопроходящий (14:42:53 12-11-2025) А их там можно выключить?? Я там не езжу, но посмотрел на сх... почему нет? там по сути обычное кольцо и два направления связаны через туннель (выезд из города в сторону шаколы садоводов) и виадук (в обе стороны). если оставить светофоры, то вся эта развяка теряет смысл, так как проблемы были как раз в том, что поток задерживали светофоры. когда была новость об открытии говорили, что светофорные объекты будут демонтированы. посмотрим.