На трехуровневой развязке в Барнауле продолжаются финальные работы по благоустройству

Некоторые водители жалуются на недостаток дорожных знаков

12 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Развязка на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru

В Барнауле полностью открыли движение по новой трехуровневой развязке – сейчас транспорт идет без задержек и пробок. Однако рядом с объектом все еще ведутся финальные работы: подрядчики устанавливают пешеходные светофоры и готовят площадки для новых остановочных павильонов.

Как сообщает "Толк", развязка уже функционирует в штатном режиме. Барнаульцы в целом положительно оценивают новый транспортный узел, отмечая качественное покрытие и удобную организацию движения. Многие уверены, что объект поможет разгрузить оживленные участки города и сократить время в пути.

Тем не менее некоторые водители жалуются на недостаток дорожных знаков и неочевидную навигацию, особенно для тех, кто едет здесь впервые. В ближайшее время на участке планируется установить дополнительные указатели, чтобы сделать движение безопаснее и понятнее.

Ранее сообщалось, что 7 ноября на трехуровневой развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле открыли движение по тоннельной части, таким образом завершив работу над долгожданным проектом.

Развязка на этом участке была остро необходима: в последние годы здесь регулярно возникали транспортные заторы. Теперь пропускная способность увеличится более чем в 2,5 раза, что снизит пробки в этом районе.