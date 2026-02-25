На первенстве и чемпионате СФО по киокусинкай алтайские спортсмены взяли 12 медалей

Выступление алтайских спортсменов позволило региону войти в число призеров соревнований

25 февраля 2026, 12:19, ИА Амител

Фото: Алтайская краевая федерация киокусинкай

Алтайские спортсмены успешно выступили на первенстве и чемпионате Сибирского федерального округа по киокусинкай, которые проходили в Красноярске с 20 по 23 февраля. Соревнования в дисциплине "синкекусинкай" собрали около 600 участников из шести регионов Сибири.

Алтайский край представляли 65 спортсменов. По итогам турниров команда региона завоевала 12 наград различного достоинства — одно золото, три серебра и восемь бронзовых медалей.

Единственную медаль высшей пробы Алтаю принесла Таисия Романова, победившая на первенстве СФО среди девушек 14–15 лет в весовой категории до 50 кг. Также она стала серебряным призером в ката-группе в той же возрастной категории.

На чемпионате СФО серебряную медаль среди женщин в весе свыше 60 кг завоевала Екатерина Фурсова. Еще одно второе место на первенстве заняла Екатерина Мазжухина в категории 16–17 лет (до 50 кг).

Бронзовые награды получили Яромир Дьячук (юниоры 16–17 лет, до 65 кг), Леонид Степанов (юноши 12–13 лет, до 50 кг), Максим Алыпов (юноши 12–13 лет, до 30 кг), Максим Спиридонов (мальчики 10–11 лет, до 40 кг) и Илья Андрейченко (мальчики 10–11 лет, до 30 кг).

Выступление алтайских спортсменов позволило региону войти в число призеров соревнований СФО по киокусинкай.

