На празднике в Дагестане поставили рекорд по исполнению лезгинки

В исполнении знаменитого национального танца были задействованы почти полсотни танцоров

08 октября 2025, 16:10, ИА Амител

Праздник "Хранители традиций" / Фото: Минкульт Республики Дагестан

В Махачкале состоялись международный фестиваль "Хранители традиций" и всероссийский туристический форум "Открытый Дагестан". Кульминацией этих событий стало поистине знаменательное действо: на сцене одновременно исполнили лезгинку 454 танцора, сообщает «Российская газета». Этот грандиозный флешмоб был официально зарегистрирован и занесен в Книгу рекордов России. Таким образом, пальма первенства по самому массовому исполнению лезгинки в стране теперь принадлежит Дагестану.

Богатство культурного наследия Дагестана отражается в многообразии национальных танцев, обусловленном этническим составом республики. Изначально дагестанский танец имел глубокий символический смысл, представляя собой танец воинов, который исполняли как ритуал перед сражением или выходом на охоту.