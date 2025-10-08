На празднике в Дагестане поставили рекорд по исполнению лезгинки
В исполнении знаменитого национального танца были задействованы почти полсотни танцоров
08 октября 2025, 16:10, ИА Амител
В Махачкале состоялись международный фестиваль "Хранители традиций" и всероссийский туристический форум "Открытый Дагестан". Кульминацией этих событий стало поистине знаменательное действо: на сцене одновременно исполнили лезгинку 454 танцора, сообщает «Российская газета». Этот грандиозный флешмоб был официально зарегистрирован и занесен в Книгу рекордов России. Таким образом, пальма первенства по самому массовому исполнению лезгинки в стране теперь принадлежит Дагестану.
Богатство культурного наследия Дагестана отражается в многообразии национальных танцев, обусловленном этническим составом республики. Изначально дагестанский танец имел глубокий символический смысл, представляя собой танец воинов, который исполняли как ритуал перед сражением или выходом на охоту.
16:51:54 08-10-2025
"В исполнении знаменитого национального танца были задействованы почти полсотни танцоров" и "на сцене одновременно исполнили лезгинку 454 танцора"......так полсотни или полтысячи??)
19:33:07 08-10-2025
Маруся (16:51:54 08-10-2025) "В исполнении знаменитого национального танца были задейство... математика это сложно, ну чего вы, понять да простить)))
16:58:40 08-10-2025
До хоровода Надежды Бабкиной им еще скакать и скакать со своей лизгинкой.
17:10:33 08-10-2025
Это не на заводе работать, это уметь надо
13:19:20 09-10-2025
А они еще что- нибудь умеют?