НОВОСТИОбщество

На празднике в Дагестане поставили рекорд по исполнению лезгинки

В исполнении знаменитого национального танца были задействованы почти полсотни танцоров

08 октября 2025, 16:10, ИА Амител

Праздник "Хранители традиций" / Фото: Минкульт Республики Дагестан
Праздник "Хранители традиций" / Фото: Минкульт Республики Дагестан

В Махачкале состоялись международный фестиваль "Хранители традиций" и всероссийский туристический форум "Открытый Дагестан". Кульминацией этих событий стало поистине знаменательное действо: на сцене одновременно исполнили лезгинку 454 танцора, сообщает «Российская газета». Этот грандиозный флешмоб был официально зарегистрирован и занесен в Книгу рекордов России. Таким образом, пальма первенства по самому массовому исполнению лезгинки в стране теперь принадлежит Дагестану.

Богатство культурного наследия Дагестана отражается в многообразии национальных танцев, обусловленном этническим составом республики. Изначально дагестанский танец имел глубокий символический смысл, представляя собой танец воинов, который исполняли как ритуал перед сражением или выходом на охоту.

Евгений Любивый и Елена Якименко / Фото: предоставлено amic.ru

Барнаульские танцоры победили на мировых соревнованиях по бачате

Также они выступили со своим номером на одном из Gala show
НОВОСТИСпорт

Комментарии 5

Avatar Picture
Маруся

16:51:54 08-10-2025

"В исполнении знаменитого национального танца были задействованы почти полсотни танцоров" и "на сцене одновременно исполнили лезгинку 454 танцора"......так полсотни или полтысячи??)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:07 08-10-2025

Маруся (16:51:54 08-10-2025) "В исполнении знаменитого национального танца были задейство... математика это сложно, ну чего вы, понять да простить)))

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:40 08-10-2025

До хоровода Надежды Бабкиной им еще скакать и скакать со своей лизгинкой.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:33 08-10-2025

Это не на заводе работать, это уметь надо

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:20 09-10-2025

А они еще что- нибудь умеют?

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров