На следующей неделе в Барнауле закроют парк "Центральный"

Это связано с подготовкой локации к Новому году

08 ноября 2025, 12:05, ИА Амител

Парк "Центральный" / Фото: amic.ru

Парк культуры и отдыха "Центральный" в Барнауле приостановит свою работу для посетителей с 10 по 14 ноября. Эта мера необходима для проведения подготовительных работ к Новому году и обеспечения безопасности граждан, сообщили в городской администрации.

В указанный период в парке проведут работы по модернизации оборудования и оформлению территории к празднику. Будут установлены новогодние декорации.

Стоит отметить, что к новогодним праздникам в парке "Центральный" запланирована установка большой елки напротив сцены. Гостей общественного пространства ожидает работа до 12 аттракционов, а также три ярмарочных павильона, где можно будет приобрести кулинарные изделия и согреться горячими напитками. На сцене будут организованы развлекательные программы для всей семьи.