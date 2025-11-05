В мэрии Барнаула прокомментировали снос 1,2 тысячи деревьев в бывшем парке имени Ленина

По словам властей, в парке много аварийных деревьев, которые угрожают здоровью людей

05 ноября 2025, 13:55, ИА Амител

Деревья в бывшем парке им. Ленина / Фото: amic.ru

1,2 тысячи деревьев снесут в парке имени Ленина в Барнауле, так как они представляют опасность. Обследование выявило, что у них есть глубокие трещины и повреждения, сильный наклон, поврежденные корни, неравномерная крона и другие признаки аварийности. Об этом сообщили в телеграм-канале МЦУ Барнаула.

«Убрать такие деревья необходимо по нескольким причинам. Во-первых, чтобы обеспечить безопасность посетителей парка. Во-вторых, подготовить территорию к последующему благоустройству и высадке новых молодых деревьев. В-третьих, освободить место для обустройства будущих детских и спортивных площадок. Аварийные деревья уже не приносят пользу, однако могут упасть и причинить ущерб имуществу или здоровью людей», – отметили власти.

В мэрии добавили, что снос деревьев заранее обсудили с инициативной группой. За всеми работами будет вестись постоянный контроль, в том числе с представителями общественности.

Также власти напомнили, что до середин ноября 2025 года в парке планируют высадить более 2,5 тысячи деревьев, среди которых сосны, ели, лиственницы, пирамидальные тополя, березы, липы и ивы. Около тысячи из них уже посадили, работы идут по заранее разработанному дендроплану. И мэрия называет это "самым масштабным озеленением общественной территории в рамках реализации нацпроекта". Кроме того, в 2025 году озеленение не завершится и на последующих этапах его продолжат. А именно высадить планируется еще около тысячи крупномерных деревьев.

Ранее amic.ru писал о том, что власти Барнаула искали подрядчика, который за 3,8 млн рублей подготовит территорию бывшего парка имени Ленина к третьему этапу благоустройства, а также снесет более тысячи деревьев. Всего заявки на лот подали три компании. Победитель аукциона согласился выполнить работы по контракту за 2,4 млн рублей. Подрядчик должен будет закончить их не позднее 12 декабря 2025 года.

Отметим, что в 2025 году в парке заканчивается второй этап благоустройства. На третьем и последнем этапе благоустройства в парке планируют обустроить детские и игровые площадки, зоны тихого отдыха, площадки для выгула собак, провести озеленение, организовать дендросад и клумбы, а также установить малые архитектурные формы – в том числе качели, лавочки и перголы.