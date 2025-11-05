В мэрии Барнаула прокомментировали снос 1,2 тысячи деревьев в бывшем парке имени Ленина
По словам властей, в парке много аварийных деревьев, которые угрожают здоровью людей
05 ноября 2025, 13:55, ИА Амител
1,2 тысячи деревьев снесут в парке имени Ленина в Барнауле, так как они представляют опасность. Обследование выявило, что у них есть глубокие трещины и повреждения, сильный наклон, поврежденные корни, неравномерная крона и другие признаки аварийности. Об этом сообщили в телеграм-канале МЦУ Барнаула.
«Убрать такие деревья необходимо по нескольким причинам. Во-первых, чтобы обеспечить безопасность посетителей парка. Во-вторых, подготовить территорию к последующему благоустройству и высадке новых молодых деревьев. В-третьих, освободить место для обустройства будущих детских и спортивных площадок. Аварийные деревья уже не приносят пользу, однако могут упасть и причинить ущерб имуществу или здоровью людей», – отметили власти.
В мэрии добавили, что снос деревьев заранее обсудили с инициативной группой. За всеми работами будет вестись постоянный контроль, в том числе с представителями общественности.
Также власти напомнили, что до середин ноября 2025 года в парке планируют высадить более 2,5 тысячи деревьев, среди которых сосны, ели, лиственницы, пирамидальные тополя, березы, липы и ивы. Около тысячи из них уже посадили, работы идут по заранее разработанному дендроплану. И мэрия называет это "самым масштабным озеленением общественной территории в рамках реализации нацпроекта". Кроме того, в 2025 году озеленение не завершится и на последующих этапах его продолжат. А именно высадить планируется еще около тысячи крупномерных деревьев.
Ранее amic.ru писал о том, что власти Барнаула искали подрядчика, который за 3,8 млн рублей подготовит территорию бывшего парка имени Ленина к третьему этапу благоустройства, а также снесет более тысячи деревьев. Всего заявки на лот подали три компании. Победитель аукциона согласился выполнить работы по контракту за 2,4 млн рублей. Подрядчик должен будет закончить их не позднее 12 декабря 2025 года.
Отметим, что в 2025 году в парке заканчивается второй этап благоустройства. На третьем и последнем этапе благоустройства в парке планируют обустроить детские и игровые площадки, зоны тихого отдыха, площадки для выгула собак, провести озеленение, организовать дендросад и клумбы, а также установить малые архитектурные формы – в том числе качели, лавочки и перголы.
14:17:15 05-11-2025
А эти дрова потом с грузовиков на прудах барыжат?
14:40:30 05-11-2025
Гость (14:17:15 05-11-2025) А эти дрова потом с грузовиков на прудах барыжат?... Дак заберите себе. Вам их отдадут
14:45:38 05-11-2025
Гость (14:40:30 05-11-2025) Дак заберите себе. Вам их отдадут... А точно отдадут? А то я всегда под покровом ночи спиленные деревья тырил.
15:18:27 05-11-2025
Все творящиеся в городе и крае безобразия прикрываются заботой о безопасности и здоровье граждан! Всю зелень в городе вырубили. А весной чуть полезет трава, набегут хмурые мужики с триммером и все выкосят до черной земли. Ну ради безопасности же!!!
17:50:22 05-11-2025
Гость (15:18:27 05-11-2025) Все творящиеся в городе и крае безобразия прикрываются забот... по этой причине исчезают воробьи и другие птицы, летят полчища клопов (лист опавший помещают в пакеты, вывозят, они там преют и прекрасно миллиардами вылетают) и их никто не ест. Нарушена экосистема города, это уже давно, и вот сейчас радостное утреннее "чирик" уже нигде практически не услышишь.
15:26:40 05-11-2025
Вы хотели сказать в бывшем парке? Ибо какой парк без деревьев. Росли десятилетиями пока кто то не пришел улучшать
17:51:30 05-11-2025
Гость (15:26:40 05-11-2025) Вы хотели сказать в бывшем парке? Ибо какой парк без деревье... разберитесь сначала потом нойте
23:18:04 05-11-2025
А когда уберут гаражи дальше за парком
И лично кажется пора и убрать этот старый парк развлечений, там половина аттракционов аварийные
Остался бы парк и зоопарк, хорошая зеленая зона
09:22:19 06-11-2025
Был неплохой скверик у вокзала рядом с остановками маршруток и троллейбусов.Так нет ,всё повырубили , насадили чахоточных деревьев,в частности елей,так они большей частью засыхают.Испохабили некогда хороший уголок,теперь пустыня.Складывается мнение о некомпетентности нашей городской власти по этим вопросам.
11:18:52 06-11-2025
Там на этих проплешинах, вместе со старыми деревьями, была куча молодых (ясень, черемуха, акация и т.д.), которые можно было оставить, но все как всегда через ж.. - под бульдозер. Насколько же не компетентны все причастные, это просто ужас. На другой стороне рощи вырубили молодые заросли красной черемухи, которую можно было просто проредить, т.к. деревца уже большие были, но нет, вырубили все к чертовой матери и насадили прутиков тополей и сосен (которые подрастут лет через 30). Более безмозглого оформления парка в жизни не видел
11:34:40 06-11-2025
Гость (11:18:52 06-11-2025) Там на этих проплешинах, вместе со старыми деревьями, была к... Надо помечать деревья, подлежащие сносу, когда листва и видно, что именно растет. А убирать в зимнее время, чтобы повредить окружающие.