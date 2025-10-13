На трассе в Егорьевском районе произошло смертельное ДТП

Водитель автомобиля Fiat Albea не справился с управлением, допустил съезд с дороги и совершил наезд на дерево

13 октября 2025, 19:38, ИА Амител

Место смертельного ДТП / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

13 октября около 16:10 на 122-м километре автодороги К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Fiat Albea не справился с управлением, допустил съезд с дороги и совершил наезд на дерево.

В результате аварии водитель 1987 года рождения скончался на месте происшествия. Его пассажирка – 38-летняя женщина – была доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.