На три дня приостановлено движение трамваев в Бийске

Причиной послужили ремонтные работы на путях

10 сентября 2025, 08:20, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске с 10 по 12 сентября будет приостановлено движение трамваев на одном из участков маршрута. Об этом сообщили в администрации города, пишет "Бийскгортранс".

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на трамвайных путях в переулке Фомченко. Электротранспорт не будет курсировать на участке от остановки "Гилева" до остановки "Лесозавод" ежедневно с 09:00 до 17:00. Движение ограничат в обе стороны.

В мэрии уточнили, что после завершения ремонтных мероприятий движение трамваев возобновится в штатном режиме.

Информацию о работе электротранспорта в период ограничений пассажиры могут уточнить по телефону центрального диспетчера МУП "Бийскгортранс" 44-34-05.

