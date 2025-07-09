На участке алтайской трассы временно ограничили движение транспорта

Это связано с сопровождением воинских колонн

09 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае на участке региональной трассы перекрыли проезд для всех видов транспорта. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Так, 9 июля с 15:00 до 19:00 запрет действует на следующем маршруте:

Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.

Такие меры предприняли из-за движения воинских колонн.

Водителей просят отнестись к затрудненной дорожной обстановке с пониманием. Также автомобилистов предупреждают: организатор может изменить маршрут и время сопровождения.