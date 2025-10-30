Набиуллина: дорогие кредиты – временная мера для снижения инфляции

Глава ЦБ отметила, что проводимая денежно-кредитная политика защищает экономику от рисков гиперинфляции и не допускает сценария, подобного кризису 90-х

30 октября 2025, 19:21, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Выступая на пленарном заседании Госдумы, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сохранение высоких ставок по кредитам является временной, но необходимой мерой для возвращения инфляции к целевым показателям, пишет ТАСС.

Несмотря на снижение годовой инфляции, ЦБ ожидает ее кратковременного ускорения в начале 2026 года. Однако, как подчеркнула Набиуллина, это не отменяет курса на постепенное снижение ключевой ставки.

Глава ЦБ отметила, что проводимая денежно-кредитная политика защищает экономику от рисков гиперинфляции и не допускает сценария, подобного кризису 90-х.

При этом, по ее словам, в России отсутствуют признаки классической рецессии, которая сопровождается резким ростом безработицы и спадом зарплат. Напротив, уже появились первые сигналы смягчения ситуации на рынке труда.

Отдельно Набиуллина затронула тему роста цен на бензин, заверив, что правительство сможет сдержать этот процесс, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин резко раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на 0,5%. По мнению депутата, эта мера не окажет реального влияния на экономику и носит сугубо политический характер.