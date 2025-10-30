Набиуллина: дорогие кредиты – временная мера для снижения инфляции
30 октября 2025, 19:21, ИА Амител
Выступая на пленарном заседании Госдумы, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сохранение высоких ставок по кредитам является временной, но необходимой мерой для возвращения инфляции к целевым показателям, пишет ТАСС.
Несмотря на снижение годовой инфляции, ЦБ ожидает ее кратковременного ускорения в начале 2026 года. Однако, как подчеркнула Набиуллина, это не отменяет курса на постепенное снижение ключевой ставки.
Глава ЦБ отметила, что проводимая денежно-кредитная политика защищает экономику от рисков гиперинфляции и не допускает сценария, подобного кризису 90-х.
При этом, по ее словам, в России отсутствуют признаки классической рецессии, которая сопровождается резким ростом безработицы и спадом зарплат. Напротив, уже появились первые сигналы смягчения ситуации на рынке труда.
Отдельно Набиуллина затронула тему роста цен на бензин, заверив, что правительство сможет сдержать этот процесс, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин резко раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на 0,5%. По мнению депутата, эта мера не окажет реального влияния на экономику и носит сугубо политический характер.
20:40:02 30-10-2025
Если у власти нет иного способа держать инфляцию "на коротком поводке", то уж лучше высокая ключевая ставка, чем бешеные цены, чей варварский рост будет гарантирован её резким снижением на радость тем горлодёрам, которые, ратуя за "добро", дальше собственного носа ничего не видят!
21:00:33 30-10-2025
Ну прям мать родная! Кредиты дороже это оказывается для страны лучше. Лучше для страны если все набиулины будут получать среднюю з/п по стране. При этом вернув остальное в бюджет. Остальное от лукавого.
21:25:01 30-10-2025
Кредиты-ЗЛО!!!! Их вообще надо запретить!!!!!!!
10:48:40 31-10-2025
Гость (21:25:01 30-10-2025) Кредиты-ЗЛО!!!! Их вообще надо запретить!!!!!!!...
Ножи - зло! Ими убивают людей. Нужно запретить ножи!
21:36:37 30-10-2025
Однёшки снова станут за 1,5 млн в новостройках?
23:19:37 30-10-2025
Гость (21:36:37 30-10-2025) Однёшки снова станут за 1,5 млн в новостройках?... Скоро да, правда уже в долларах
23:41:23 30-10-2025
Гость (21:36:37 30-10-2025) Однёшки снова станут за 1,5 млн в новостройках?... Баксов????
10:09:17 31-10-2025
Инфляция 4%, это навязчивая идея выполнить задачу любой ценой.
В ногу идет одна Набиулина.
Если экономика России падает, нужно менять приоритеты.