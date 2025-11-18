Награда нашла своих героев. Список победителей премии "Народный знак качества" в 2025 году
Публикуем имена долгожданных лидеров
18 ноября 2025, 19:40, ИА Амител
В Алтайском крае завершилась одна из самых заметных бизнес-премий региона – "Народный знак качества". Свой выбор сделали более 70 тысяч жителей края, отдав голоса компаниям, которым доверяют и которые считают лучшими в своих сферах. В 2025 году было 180 номинантов, победили 22 организации. Торжественная церемония награждения состоялась вечером во вторник, 18 ноября, в концертном зале "Сибирь", и предприниматели наконец узнали имена лучших из лучших. До этого момента организаторы раскрывали лишь тройки финалистов в каждой номинации. Статуэтки победителям вручали представители правительства и бизнес-сообществ региона, депутаты краевого и городского уровней, а также амбассадоры премии.
Победители в открытых номинациях премии "Народного знака качества – 2025" (номинации, где лидеров выбирали по количеству голосов от жителей региона):
- "Автосалон" – Autosila ("Автосила");
- "Автосервис" – Маkk ("Макк");
- "Официальный автодилер" – "АЕМ Холдинг";
- "Застройщик" – "Союз";
- "Малоэтажное строительство" – "Два этажа";
- "Стройка и ремонт" – BV-Stroy ("БиВи Строй"), ремонтно-отделочная компания;
- "Бьюти-центр" – Sahar&Vosk ("Сахар и воск");
- "Медицинский центр" – Краевая клиническая больница;
- "Спортивный клуб" – "Рельеф";
- "Производитель продуктов питания" – Барнаульский молочный комбинат;
- "Производитель промышленных товаров" – "АльфаПак 22";
- "Непродовольственная торговая сеть" – Pulse ("Пульс");
- "Продовольственная торговая сеть" – "Ярче";
- "Ресторан и кафе" – FreeMan's ("Фриманс");
- "Фастфуд и доставка" – "Грильница";
- "Семейный бизнес" – "Здоровое поколение", медицинский центр;
- "Креативный бизнес" – "Алтай витраж", студия художественного витража;
- "Центр дополнительного образования" – Beauty Point ("Бьюти Поинт"), учебный центр;
- "Персона Business FM Барнаул" – Дмитрий Иванов, основатель сети ресторанов быстрого питания "Грильница". В этой номинации участвовали предприниматели, которые в течение года стали гостями эфиров Business FM Барнаул (90,7 FM). Они делились историями создания бизнеса, принципами управления и личными ценностями.
Победители закрытых номинаций:
- "Ньюсмейкер года" – "Жилищная инициатива". Здесь лидера выбирала редакция портала amic.ru. Один из крупнейших застройщиков региона победил благодаря большому количеству упоминаний в публикациях amic.ru за последний год и качественному подходу в работе со СМИ.
- "Народная любовь" – "Грильница". Компания набрала наибольшее количество голосов потребителей среди всех финалистов 2025 года.
- "Лучший в своем деле" – Алтайский краевой клинический перинатальный центр "Дар". Эту компанию выбрали гости церемонии награждения вечером 18 ноября путем онлайн-голосования среди всех финалистов этого года.
Полную трансляцию церемонии и подробный репортаж о том, как проходила премия, можно посмотреть на amic.ru.
Премия проходит ежегодно по инициативе информационного портала amic.ru и радио Business FM Барнаул. Ее миссия – поддерживать честный и открытый бизнес, отмечать компании, которые реально влияют на качество жизни в Алтайском крае, и создавать понятный, прозрачный рейтинг брендов, заслуживших доверие жителей и их рекомендации.
