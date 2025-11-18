Награда нашла своих героев. Список победителей премии "Народный знак качества" в 2025 году

Публикуем имена долгожданных лидеров

18 ноября 2025, 19:40, ИА Амител

Церемония награждения премии "Народный знак качества" / Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае завершилась одна из самых заметных бизнес-премий региона – "Народный знак качества". Свой выбор сделали более 70 тысяч жителей края, отдав голоса компаниям, которым доверяют и которые считают лучшими в своих сферах. В 2025 году было 180 номинантов, победили 22 организации. Торжественная церемония награждения состоялась вечером во вторник, 18 ноября, в концертном зале "Сибирь", и предприниматели наконец узнали имена лучших из лучших. До этого момента организаторы раскрывали лишь тройки финалистов в каждой номинации. Статуэтки победителям вручали представители правительства и бизнес-сообществ региона, депутаты краевого и городского уровней, а также амбассадоры премии.

Победители в открытых номинациях премии "Народного знака качества – 2025" (номинации, где лидеров выбирали по количеству голосов от жителей региона):

"Автосалон" – Autosila ("Автосила");

("Автосила"); "Автосервис" – Маkk ("Макк");

("Макк"); "Официальный автодилер" – "АЕМ Холдинг" ;

; "Застройщик" – "Союз" ;

; "Малоэтажное строительство" – "Два этажа" ;

; "Стройка и ремонт" – BV-Stroy ("БиВи Строй"), ремонтно-отделочная компания;

("БиВи Строй"), ремонтно-отделочная компания; "Бьюти-центр" – Sahar&Vosk ("Сахар и воск");

("Сахар и воск"); "Медицинский центр" – Краевая клиническая больница ;

; "Спортивный клуб" – "Рельеф" ;

; "Производитель продуктов питания" – Барнаульский молочный комбинат ;

; "Производитель промышленных товаров" – "АльфаПак 22" ;

; "Непродовольственная торговая сеть" – Pulse ("Пульс");

("Пульс"); "Продовольственная торговая сеть" – "Ярче" ;

; "Ресторан и кафе" – FreeMan's ("Фриманс");

("Фриманс"); "Фастфуд и доставка" – "Грильница" ;

; "Семейный бизнес" – "Здоровое поколение" , медицинский центр;

, медицинский центр; "Креативный бизнес" – "Алтай витраж" , студия художественного витража;

, студия художественного витража; "Центр дополнительного образования" – Beauty Point ("Бьюти Поинт"), учебный центр;

("Бьюти Поинт"), учебный центр; "Персона Business FM Барнаул" – Дмитрий Иванов, основатель сети ресторанов быстрого питания "Грильница". В этой номинации участвовали предприниматели, которые в течение года стали гостями эфиров Business FM Барнаул (90,7 FM). Они делились историями создания бизнеса, принципами управления и личными ценностями.

Победители закрытых номинаций:

"Ньюсмейкер года" – "Жилищная инициатива" . Здесь лидера выбирала редакция портала amic.ru. Один из крупнейших застройщиков региона победил благодаря большому количеству упоминаний в публикациях amic.ru за последний год и качественному подходу в работе со СМИ.

. Здесь лидера выбирала редакция портала amic.ru. Один из крупнейших застройщиков региона победил благодаря большому количеству упоминаний в публикациях amic.ru за последний год и качественному подходу в работе со СМИ. "Народная любовь" – "Грильница" . Компания набрала наибольшее количество голосов потребителей среди всех финалистов 2025 года.

. Компания набрала наибольшее количество голосов потребителей среди всех финалистов 2025 года. "Лучший в своем деле" – Алтайский краевой клинический перинатальный центр "Дар". Эту компанию выбрали гости церемонии награждения вечером 18 ноября путем онлайн-голосования среди всех финалистов этого года.

Полную трансляцию церемонии и подробный репортаж о том, как проходила премия, можно посмотреть на amic.ru.

Премия проходит ежегодно по инициативе информационного портала amic.ru и радио Business FM Барнаул. Ее миссия – поддерживать честный и открытый бизнес, отмечать компании, которые реально влияют на качество жизни в Алтайском крае, и создавать понятный, прозрачный рейтинг брендов, заслуживших доверие жителей и их рекомендации.