Снижают смертность и борются за рождаемость. В алтайском Минздраве подвели итоги 2025 года

Дмитрий Попов рассказал о демографических показателях, кадровом вопросе и центрах управления рисками

23 марта 2026, 09:15, ИА Амител

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

Показатели смертности в Алтайском крае снизились в 2025-м, но остановить падение рождаемости пока так и не удалось. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время итоговой коллегии ведомства. Он рассказал о главных результатах отрасли здравоохранения в прошлом году и поделился планами, которые в регионе намерены реализовать уже в 2026-м.

Смертность снижается

Смертность в Алтайском крае по итогам прошлого года снизилась на 2,1%, сообщил Попов и подчеркнул, что демографические показатели — главный ориентир для всей системы здравоохранения.

«Это сохраненные жизни жителей Алтайского края. Здесь совместная работа всех органов исполнительной власти, местного самоуправления и отрасли здравоохранения. Главный результат всегда в сохраненных жизнях», — сказал министр.Он добавил, что главной причиной смертности в Алтайском крае до сих пор остаются болезни системы кровообращения — порядка 48% от всех случаев. На втором месте (около 20%) — онкологические заболевания, а на третьем — внешние факторы и прочие причины.

С рождаемостью по-прежнему все "не очень"

А вот рожают на Алтае по-прежнему мало, отметил глава регионального Минздрава.

«Вопросы демографии остаются сложными. В 2025 году мы фиксируем снижение рождаемости относительно 2024 года. Да, темпы снижения замедлились, но показатели рождаемости остаются низкими», — сказал Попов.Согласно данным, представленным на коллегии, всего в прошлом году в регионе родилось 14 356 детей. Для сравнения: ровно десятью годами ранее, в 2015-м, в Алтайском крае на свет появилось 29 872 младенца. Рождаемость сократилась более чем в два раза.Попов подчеркнул, что медики со своей стороны делают все, чтобы предоставить женщинам возможность рожать комфортно и безопасно.

«Отрасль создает все возможности для сохранения жизни ребенка и матери. По итогам 2025-го мы фиксируем самый низкий в истории региона показатель младенческой смертности — 3,4 промилле. Это говорит о качестве оказания медпомощи. Продолжаем и вести работу по снижению количества абортов. Здесь важна психологическая поддержка. Это задача каждого работника в больнице, поликлинике или женской консультации», — добавил министр.

20 млн посещений

Отдельно руководитель Минздрава региона сказал об оказании медпомощи и ее доступности. По его словам, это тоже один из основных индикаторов продуктивной работы.

«Более 20 млн посещений наших поликлиник, почти 700 тысяч вызовов скорой помощи и более 90 тысяч вызовов "неотложки". Мы год от года держим высокие цифры и имеем положительную динамику», — сообщил Дмитрий Попов.В частности, растет и доступность высокотехнологической помощи.

«Более 90% всех ресурсоемких технологий сегодня осуществляются у нас. Это значит, что пациенту не требуется выезжать за пределы края», — резюмировал министр.Особо важной задачей он назвал проект по медицинскому сопровождению участников СВО, который стартовал в 2025-м.

«Мы должны были организовать сопровождение участников СВО и обеспечить "бесшовность" на каждом уровне, определить потребности наших героев. К проекту подключились все медорганизации края. Все вернувшиеся участники СВО прошли диспансеризацию, мы видим потребность в специализированных методах лечения. Вся эта помощь оказывается», — сказал глава Минздрава.

В 2026-м — единый контакт-центр и ЦУРы

В 2026-м медицинское ведомство продолжит развивать единый контакт-центр для записи к врачу, который запустили в 2025-м.

«Мы должны развивать эту практику, распространять ее на все направления. Взрослая помощь уже работает по этой системе, с апреля мы подключим к единому центру и детское здравоохранение. Это гарантирует первичный прием в наших поликлиниках для жителей региона. Формируется лист ожидания, и человек в регламентированный срок должен узнать, когда ему приходить к врачу», — отметил Попов.Amic.ru подробно рассказывал о том, как работает единый контакт-центр, зачем он нужен и почему без проблем записаться к врачу по номеру 122 пока получается не у всех. Материал можно прочитать здесь.Кроме того, в этом году должны заработать центры управления рисками (ЦУРы), о которых Попов уже неоднократно рассказывал. Это единые центры по определенным направлениям (кардиология, онкология, педиатрия, акушерство, гинекология и т.д.), в которых собрана вся информация о пациентах.

«Всего будет семь таких ЦУРов. Сегодня уже есть все ресурсы и созданы возможности, чтобы забота о жителях Алтайского края начиналась с уровня ФАПа. Центры нацелены на сопровождение каждого пациента. Огромный пул информации позволяет нам видеть человека в реальном времени, понимать, в какой помощи он нуждается и куда его нужно направить дальше», — сказал министр.Подробнее о том, как будут работать эти ЦУРы, читайте в нашем материале.

"Структурные изменения будут"

Дмитрий Попов также дал понять, что в 2026-м возможны и структурные изменения в здравоохранении. Министра спросили о судьбе роддома № 2 в Барнауле, который, по данным "Банкфакса", в будущем может стать филиалом перинатального центра "ДАР". Конкретно об этой ситуации он не рассказал, но отметил, что перемены в инфраструктуре нужны.

«В отношении будущих структурных изменений — да, они будут. Но мы будем очень взвешенно обсуждать это как внутри медицинского сообщества, так и с населением. Особенно если речь идет о глобальных решениях. Изменения происходят постоянно и будут происходить дальше. Мы внимательно отслеживаем территориальные особенности и потребности жителей в той или иной медицинской помощи. Конечно, серьезные изменения должны отражаться и на медицинской инфраструктуре», — пояснил глава краевого Минздрава.Впрочем, пока никаких решений он не анонсировал. По словам Попова, обсуждения пока ведутся исключительно внутри профессионального сообщества, а выработанных решений еще нет.

С кадрами становится получше

Наконец, Попов вновь упомянул успехи алтайского здравоохранения в кадровом вопросе. Положительная трехлетняя тенденция по приросту врачей продолжена: +84 сотрудника к концу 2025 года. Более того, впервые за долгое время в Алтайском крае зафиксировали и прирост средних медработников — за год их стало на 66 больше.

О многих этих вопросах Дмитрий Попов совсем недавно более подробно рассказывал в интервью amic.ru. Кроме того, мы поговорили с министром и о стройках: он объяснил, как здравоохранение будет жить в условиях сузившегося окна финансовых возможностей. Прочитать интервью можно здесь.