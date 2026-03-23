Снижают смертность и борются за рождаемость. В алтайском Минздраве подвели итоги 2025 года
Дмитрий Попов рассказал о демографических показателях, кадровом вопросе и центрах управления рисками
23 марта 2026, 09:15, ИА Амител
Показатели смертности в Алтайском крае снизились в 2025-м, но остановить падение рождаемости пока так и не удалось. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время итоговой коллегии ведомства. Он рассказал о главных результатах отрасли здравоохранения в прошлом году и поделился планами, которые в регионе намерены реализовать уже в 2026-м.
Смертность снижается
Смертность в Алтайском крае по итогам прошлого года снизилась на 2,1%, сообщил Попов и подчеркнул, что демографические показатели — главный ориентир для всей системы здравоохранения.
«Это сохраненные жизни жителей Алтайского края. Здесь совместная работа всех органов исполнительной власти, местного самоуправления и отрасли здравоохранения. Главный результат всегда в сохраненных жизнях», — сказал министр.Он добавил, что главной причиной смертности в Алтайском крае до сих пор остаются болезни системы кровообращения — порядка 48% от всех случаев. На втором месте (около 20%) — онкологические заболевания, а на третьем — внешние факторы и прочие причины.
С рождаемостью по-прежнему все "не очень"
А вот рожают на Алтае по-прежнему мало, отметил глава регионального Минздрава.
«Вопросы демографии остаются сложными. В 2025 году мы фиксируем снижение рождаемости относительно 2024 года. Да, темпы снижения замедлились, но показатели рождаемости остаются низкими», — сказал Попов.Согласно данным, представленным на коллегии, всего в прошлом году в регионе родилось 14 356 детей. Для сравнения: ровно десятью годами ранее, в 2015-м, в Алтайском крае на свет появилось 29 872 младенца. Рождаемость сократилась более чем в два раза.Попов подчеркнул, что медики со своей стороны делают все, чтобы предоставить женщинам возможность рожать комфортно и безопасно.
«Отрасль создает все возможности для сохранения жизни ребенка и матери. По итогам 2025-го мы фиксируем самый низкий в истории региона показатель младенческой смертности — 3,4 промилле. Это говорит о качестве оказания медпомощи. Продолжаем и вести работу по снижению количества абортов. Здесь важна психологическая поддержка. Это задача каждого работника в больнице, поликлинике или женской консультации», — добавил министр.
20 млн посещений
Отдельно руководитель Минздрава региона сказал об оказании медпомощи и ее доступности. По его словам, это тоже один из основных индикаторов продуктивной работы.
«Более 20 млн посещений наших поликлиник, почти 700 тысяч вызовов скорой помощи и более 90 тысяч вызовов "неотложки". Мы год от года держим высокие цифры и имеем положительную динамику», — сообщил Дмитрий Попов.В частности, растет и доступность высокотехнологической помощи.
«Более 90% всех ресурсоемких технологий сегодня осуществляются у нас. Это значит, что пациенту не требуется выезжать за пределы края», — резюмировал министр.Особо важной задачей он назвал проект по медицинскому сопровождению участников СВО, который стартовал в 2025-м.
«Мы должны были организовать сопровождение участников СВО и обеспечить "бесшовность" на каждом уровне, определить потребности наших героев. К проекту подключились все медорганизации края. Все вернувшиеся участники СВО прошли диспансеризацию, мы видим потребность в специализированных методах лечения. Вся эта помощь оказывается», — сказал глава Минздрава.
В 2026-м — единый контакт-центр и ЦУРы
В 2026-м медицинское ведомство продолжит развивать единый контакт-центр для записи к врачу, который запустили в 2025-м.
«Мы должны развивать эту практику, распространять ее на все направления. Взрослая помощь уже работает по этой системе, с апреля мы подключим к единому центру и детское здравоохранение. Это гарантирует первичный прием в наших поликлиниках для жителей региона. Формируется лист ожидания, и человек в регламентированный срок должен узнать, когда ему приходить к врачу», — отметил Попов. Кроме того, в этом году должны заработать центры управления рисками (ЦУРы), о которых Попов уже неоднократно рассказывал. Это единые центры по определенным направлениям (кардиология, онкология, педиатрия, акушерство, гинекология и т.д.), в которых собрана вся информация о пациентах.
«Всего будет семь таких ЦУРов. Сегодня уже есть все ресурсы и созданы возможности, чтобы забота о жителях Алтайского края начиналась с уровня ФАПа. Центры нацелены на сопровождение каждого пациента. Огромный пул информации позволяет нам видеть человека в реальном времени, понимать, в какой помощи он нуждается и куда его нужно направить дальше», — сказал министр.
"Структурные изменения будут"
Дмитрий Попов также дал понять, что в 2026-м возможны и структурные изменения в здравоохранении. Министра спросили о судьбе роддома № 2 в Барнауле, который, по данным "Банкфакса", в будущем может стать филиалом перинатального центра "ДАР". Конкретно об этой ситуации он не рассказал, но отметил, что перемены в инфраструктуре нужны.
«В отношении будущих структурных изменений — да, они будут. Но мы будем очень взвешенно обсуждать это как внутри медицинского сообщества, так и с населением. Особенно если речь идет о глобальных решениях. Изменения происходят постоянно и будут происходить дальше. Мы внимательно отслеживаем территориальные особенности и потребности жителей в той или иной медицинской помощи. Конечно, серьезные изменения должны отражаться и на медицинской инфраструктуре», — пояснил глава краевого Минздрава.Впрочем, пока никаких решений он не анонсировал. По словам Попова, обсуждения пока ведутся исключительно внутри профессионального сообщества, а выработанных решений еще нет.
С кадрами становится получше
Наконец, Попов вновь упомянул успехи алтайского здравоохранения в кадровом вопросе. Положительная трехлетняя тенденция по приросту врачей продолжена: +84 сотрудника к концу 2025 года. Более того, впервые за долгое время в Алтайском крае зафиксировали и прирост средних медработников — за год их стало на 66 больше.
О многих этих вопросах Дмитрий Попов совсем недавно более подробно рассказывал в интервью amic.ru. Кроме того, мы поговорили с министром и о стройках: он объяснил, как здравоохранение будет жить в условиях сузившегося окна финансовых возможностей.
09:21:46 23-03-2026
В 2023 году в Алтайском крае родилось 16 661 ребенка, в 2024-м — 15 351, а по итогам первых шести месяцев 2025 года зафиксировано 7 033 новорождённых, что указывает на продолжение тенденции снижения рождаемости. По прогнозам, к 2025 году рождаемость составит около 14 066 детей, что на 2 117 меньше планового значения. Средний возраст матерей при рождении детей продолжает расти, а в 2024 году смертность превысила рождаемость в два раза.
10:41:04 23-03-2026
Олег (09:21:46 23-03-2026) В 2023 году в Алтайском крае родилось 16 661 ребенка, в 2024... в 2015 году было 12 млн посещений, в 2025 - 20 млн. то есть болеть стали больше. каждый в крае в среднем обращается 10 раз за год. вдумайтесь.
10:55:47 23-03-2026
бгг (10:41:04 23-03-2026) в 2015 году было 12 млн посещений, в 2025 - 20 млн. то есть ... маршрутизацию составили так, что прежде чем попасть к узкому, нужно три раза прийти к терапевту. отсюда и рост посещений,и , соответственно, приток средств ОМС в поликлиники
09:23:06 23-03-2026
Снижение рождаемости в Алтайском крае обусловлено рядом взаимосвязанных факторов:
Демографическая яма и старение населения
За последние 10 лет из региона уехало 153 тыс. человек репродуктивного возраста, что напрямую сократило число потенциальных родителей. Одновременно происходит старение женского населения — средний возраст матерей превысил 28 лет, а рождаемость смещается в более поздние возрастные группы (30–34 года), что снижает общее число детей.
Экономические и социальные факторы
Население откладывает рождение детей из-за нестабильной экономической ситуации, низких доходов и отсутствия уверенности в будущем. Крупные макроэкономические шоки — кризисы 2008 и 2014 годов, пандемия коронавируса — усилили социальную напряжённость и повлияли на репродуктивные решения. Суммарный коэффициент рождаемости в крае упал до 1,25 ребёнка на женщину (2024), что значительно ниже необходимого уровня воспроизводства (2,15).
Изменение ценностей и поведения
У молодёжи растёт приоритет карьеры, личного и профессионального развития. Распространение западных моделей семьи, виртуализация жизни и снижение роли традиционной семьи также способствуют снижению рождаемости.
Высокая смертность и миграция
В 2024 году смертность в крае превысила рождаемость в два раза. Естественная убыль населения в 2023 году составила более 11 тысяч человек. Молодые специалисты уезжают из сельских районов из-за низких зарплат, нехватки жилья и слабой инфраструктуры здравоохранения.
09:31:58 23-03-2026
Увезли по скорой в субботу, на следующий день в воскресенье выписали - вот так и лечат, к терапевту очередь на 2 недели вперед. ну а к узким специалистам и вообще не попасть
09:45:08 23-03-2026
Гость (09:31:58 23-03-2026) Увезли по скорой в субботу, на следующий день в воскресенье ... Увезли по скорой в среду. И сейчас в больнице
10:57:04 23-03-2026
Гость (09:31:58 23-03-2026) Увезли по скорой в субботу, на следующий день в воскресенье ... значит у вас ничего серьезного
11:42:26 23-03-2026
Гость (10:57:04 23-03-2026) значит у вас ничего серьезного... Отек квинке - ни чего серьезного? Да и пенсионер по инвалидности, чем быстрее загнется, тем меньше затрат у государства
12:58:20 23-03-2026
Гость (11:42:26 23-03-2026) Отек квинке - ни чего серьезного? Да и пенсионер по инвалидн... вы в первом каменте свой диагноз не сообщили,а я не Ванга
и врачам виднее
09:37:06 23-03-2026
Вызывали скорую в феврале, скорая приехала через 70 минут. До подстанции меньше 2 х километров. Написали жалобу в Минздрав они ответили, что т.к через 37 после первого звонка вы позвонили ,чтобы уточнить где экипаж т.к. состояние больного ухудшалось. Мы изменили статус с неотложного на экстренный и и вот он приехал через 35 минут
Т.к в 23-30 на Юрина была пробка.
В итоге они считают время от второго звонка, а это вроде как не большое нарушение норматива в 20 минут
10:44:55 23-03-2026
Гость (09:37:06 23-03-2026) Вызывали скорую в феврале, скорая приехала через 70 минут. Д... И это в Барнауле?! Кошмар, что тогда на задворках региона тогда происходит
10:55:49 23-03-2026
Вызвали скорую в январе, приехала в феврале. Увезли в больницу в марте, не довезли. Выписали по дороге.
11:22:25 23-03-2026
Уже родили двоих и хотели бы еще двоих, но в 2ух комнатной квартире всех с комфортом не расселить, особенно разнополых детей. Вот и весь стопор на этом. Купить или взять безумную по сегодняшним ценам ипотеку на квартиру - столько денег нет. Так что Попов хоть и борется за рождаемость, да и родить хотели бы, но......
11:37:41 23-03-2026
Попову ещё кто-то верит?
11:57:42 23-03-2026
Гость (11:37:41 23-03-2026) Попову ещё кто-то верит?... Вообще ни на груммулечку ему веры нет ...
11:52:49 23-03-2026
ВОТ ПУСТЬ ПОПОВА ЖЕНА И РОЖАЕТ У НИХ ХВАТИТ МЕСТА. И вообще, чего ждать от нашего министракроме отчётов о его "прекрасной" работе? Он чем отметился на работе на севере? Вот и тут он такой же. Это генетика.
14:59:31 23-03-2026
Эта куча букофф написана, что бы опять рассказать нам, несознательным, какой у нас министр здравоохранения замечательный, и как с медициной все чудесно?