Обломок иранской ракеты упал на судно с российскими моряками в Дубае

Судно оказалось фактически заблокировано в порту

01 марта 2026, 21:38, ИА Амител

Обломок иранской ракеты / Фото: Shot

В порту Дубая на судно с российскими моряками упали обломки иранской ракеты. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в порту Jebel Ali на фоне продолжающихся обстрелов и работы систем противовоздушной обороны. По информации источника, один из фрагментов сбитой ракеты рухнул прямо на борт торгового судна, в экипаже которого находятся граждане России.

К счастью, никто из моряков не пострадал. Однако судно оказалось фактически заблокировано в порту: из-за угрозы новых ударов экипаж не может завершить погрузочные работы и выйти в море.

Обстрелы со стороны Ирана и последующие действия ПВО в районе Дубая продолжают серьезно влиять на работу портовой инфраструктуры и безопасность судоходства.

Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иранские государственные СМИ подтвердили гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные объекты США в регионе. На фоне эскалации взрывы были зафиксированы в Дубае и Абу-Даби, а аэропорты ОАЭ временно прекратили работу.