Жителю Алтая грозит до десяти лет за девять килограммов конопли, найденной у него дома

27 февраля 2026, 12:04, ИА Амител

Найденная конопля / Фото: МВД Алтайского края

В Калманском районе полицейские обнаружили у местного жителя внушительные запасы наркотиков растительного происхождения — почти девять килограммов высушенной конопли. Тайник находился в селе Новороманово, а его владельцем оказался мужчина 1964 года рождения, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Оперативники уголовного розыска нагрянули к сельчанину в рамках оперативно-разыскных мероприятий. При осмотре дома и хозяйственных построек они нашли целый "арсенал" с подозрительным содержимым: пакеты, пластиковые бутылки, баллоны и тазы, наполненные высушенной растительной массой. Все изъятое отправили на экспертизу.

«Исследование подтвердило опасения правоохранителей — в емкостях находились части наркосодержащей конопли. Сам мужчина утверждал, что сделал эти запасы "исключительно для личного употребления"», — отметили в ведомстве.

По итогам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. В МВД России уточнили, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.

На время расследования в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

Ранее в Алтайском крае задержали 22-летнего наркосбытчика, которому грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами.