Суперзвезда итальянской кухни. Где в Барнауле заказать две вкусные пиццы по выгодной цене

Сезон шашлыков и пикников окончен: настало время наслаждаться вкусной едой дома, под тёплым пледом, включив любимый фильм или сериал. Для такого вечера отлично подойдёт горячая, ароматная пицца с нотками Италии от барнаульской доставки Angry Pizza.

Тонкое тесто с хрустящей корочкой, нежная моцарелла, густой томатный соус, ароматный базилик — настоящая классика и основа большинства пицц в Angry Pizza. Их готовят по традиционным итальянским рецептам, которые лучше всего передают вкус и аромат отборных ингредиентов.

Фото: Angry Pizza

Здесь есть и классические варианты — «Пеперони», «Четыре сыра», «Маргарита», «Карбонара», «Гавайская», «Ветчина и грибы». И авторские — «Тарантино» с ветчиной, шампиньонами, салями и томатами, «Унигара» с угрём, мидиями, икрой летучей рыбы и унаги-соусом, «Фирменная» — с ветчиной, беконом, пеперони, шампиньонами, болгарским перцем и соусом песто и другие.

Фото: Angry Pizza

Кроме того, в Angry Pizza можно заказать роллы и запечённые мидии, WOK, горячие закуски — картофель фри, сырные палочки и куриные стрипсы, десерты и холодные напитки.

Фото: Angry Pizza

Сейчас в Angry Pizza есть возможность попробовать сразу две пиццы по приятной цене — 660 рублей. Вы можете выбрать любые две (размером 25 см, но кроме той, что с морепродуктами и супермясной).

Добавим, что компания участвует в проекте «Народный знак качества». Это действительно народная премия — выдвигают конкурсантов и голосуют только жители Алтайского края. Проект стартовал 5 сентября, а уже в середине ноября выберут лучшие компании региона — не только в сфере общепита, но и в сфере обучения, торговли, авто, медицины, промышленности, сферы красоты, фитнеса и многого другого.

Angry Pizza жители региона выдвинули в номинации «Фастфуд года». Это одна из самых популярных номинаций — сейчас там 35 участников и почти три сотни заявок. И каждая оказалась там не случайно — если номинировали, значит, любят. Значит — вкусно.

Angry Pizza

Адрес: Барнаул, ул. 65 лет Победы, 41

Тел.: +7 (3852) 60-60-48

Режим работы: с 10:00 до 22:00

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