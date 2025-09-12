Нарушения в работе пунктов временного содержания животных обнаружила прокуратура на Алтае

ПВС нарушали требование по размещению информации о поступивших туда собаках

12 сентября 2025, 08:45, ИА Амител

Бродячая собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прокуратура Алтайского края выявила нарушения в работе пунктов временного содержания животных без владельцев. Об этом сообщили в надзорном ведомстве, пишет "Банкфакс".

Проверки проводились в апреле текущего года и показали, что в ряде муниципалитетов ПВС не соблюдали требования по размещению информации о поступивших туда собаках. По закону сведения о животных – фотография, краткое описание, дата и место обнаружения – должны публиковаться в интернете в течение трех дней. Однако на практике данные размещались с задержкой либо не публиковались вовсе.

В прокуратуре отметили, что своевременное информирование необходимо для поиска владельцев потерявшихся собак или передачи бездомных животных новым хозяевам. Нарушения в этой сфере снижают шансы на то, что питомцы будут устроены, а не подвергнуты эвтаназии.

Ранее региональное управление ветеринарии сообщало, что в первые шесть месяцев 2025 года в ПВС было умерщвлено около 80% поступивших туда собак.

Напомним, что в Новосибирске волонтеры продолжают спасать животных из так называемого дома-свалки. В минувшие выходные они вывезли из жилища шесть собак, включая беременную.