Волонтеры спасают собак, которых "коллекционирует" пара из Новосибирска. Видео

Жители частного дома угрожают волонтерам

10 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

В Новосибирске волонтеры продолжают спасать животных из так называемого дома-свалки. Как сообщили в организации Helpni, в минувшие выходные они вывезли из жилища шесть собак, включая беременную, и пять кошек. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Однако уже на следующий день на территории вновь обнаружили собаку породы хаски, привязанную рядом с домом.

«В помещении проживает пара. Мужчина угрожает защитникам животных и заявляет о намерении и дальше собирать питомцев», – отмечают волонтеры.

Активисты подчеркивают, что будут продолжать контролировать ситуацию, чтобы животные не подвергались жестокому обращению. Вопрос о дальнейшем вмешательстве в ситуацию решается совместно с местными службами.

Ранее сообщалось, что жители Баевского района встревожены тем, что этим летом в селах заметно активизировались дикие животные, а вместе с ними и бродячие собаки.