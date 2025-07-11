Нарушил — заплати. Что ждет водителей, которые "копят" штрафы

Если вовремя не оплатить задолженность, можно даже лишиться автомобиля

11 июля 2025

Превышение скорости, перевозка детей без автокресел, непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходном переходе – эти и многие другие нарушения, совершаемые водителями, наказывают рублем. Несколько лет в России действует льготный период на уплату штрафов: с 1 января 2025 года при погашении задолженности в течение 30 дней положена скидка 25%. Однако далеко не все водители пользуются подобным "бонусом". Более того, некоторые "копят" неуплаченные штрафы, и сумма их долга перед государством доходит до сотен тысяч рублей. Какие санкции предусмотрены для злостных неплательщиков – в материале amic.ru.

От рубля к лишению

Получили штраф? В соответствии с КоАП РФ уплатить его нужно в течение 60 дней. Однако закон позволяет водителю обжаловать решение инспектора или зафиксированное камерой нарушение: на это отводят десять дней. После этого постановление о назначении административного наказания вступает в силу.

Если водитель-нарушитель не выполнит обязательство, к нему применяют меры воздействия (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). Решение об этом выносит суд:

штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа;

административный арест на срок до 15 суток;

обязательные работы на срок до 50 часов.

Если водитель системно получает штрафы и не уплачивает их, за дело могут взяться судебные приставы. В зависимости от размера неуплаченных сумм наказание может быть различным:

арест собственности;

арест, а затем списание средств с любых счетов в банковских организациях;

ограничение выезда из страны;

запрет на управление транспортным средством;

лишение прав.

"Автомобили-иностранцы"

Несколько иные нормы действуют в отношении водителей, чьи транспортные средства зарегистрированы в другом государстве. Долгое время считалось, что такие автомобили остаются "неуловимыми" для камер, однако оказалось иначе: легкомысленная езда по российским дорогам может обернуться большими проблемами для водителей.

В регионах России автоинспекторы останавливают автомобили с иностранными номерами и вносят о них сведения в специальную базу. Если водитель, имея неуплаченные штрафы, решает пересечь границу, машину задержат и отправят на штрафстоянку, а в отношении гражданина составят протокол об административном правонарушении (неуплата штрафов). Забрать свой автомобиль можно только после уплаты штрафа.

Если же транспортным средством, зарегистрированным в другом государстве, управляет водитель-иностранец, то уклонение от уплаты штрафа грозит ему выдворением из России и запретом на въезд в страну (ст. 32.2 КоАП РФ, ст. 27 ФЗ № 114 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию").

Скрыты, но опознаны

Еще одна категория нарушителей – водители, которые передвигаются на автомобиле без номеров (или с подложным регистрационным знаком) либо делают все, чтобы его было невозможно идентифицировать (например, намеренно заклеивают одну из цифр). Все это – грубое нарушение правил. За это также предусмотрена ответственность (ст. 12.2 КоАП РФ):

предупреждение или штраф в размере 500 рублей (управление автомобилем с нечитаемыми, нестандартными регистрационными знаками);

штраф 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев (за управление транспортным средством без регистрационных знаков, применением материалов, препятствующих их идентификации);

штраф 2,5 тыс. рублей для физлиц и 400–500 тыс. рублей для юрлиц (за установку заведомо подложных государственных регистрационных знаков);

лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года (за управление транспортным средством с заведомо подложными номерами).

"Автодубли"

Еще один незаконный способ не платить штрафы, который применяют автовладельцы, – использование дублирующих регистрационных знаков. При этом штрафы будут приходить владельцу оригинального зарегистрированного автомобиля.

Владельцу автомобиля, который узнал о "двойнике", нужно обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Штраф можно обжаловать в десятидневный срок со дня поступления.

Ответственность за управление автомобилем с заведомо подложными государственными регистрационными знаками прописана в ч. 4 ст. 12.2 КоАП: лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Слаженная работа

Госавтоинспекция Алтайского края регулярно выявляет злостных неплательщиков штрафов. По информации ведомства, в текущем году краевая операция "Должник" совместно со службой судебных приставов организовывалась дважды. По результатам проведенных профилактических мероприятий задержано 27 транспортных средств неплательщиков, 13 из которых были арестованы сотрудниками Федеральной службы судебных приставов и помещены на спецстоянку, владельцы 14 транспортных средств уплатили имеющуюся задолженность на месте задержания.

"Уважаемые участники дорожного движения, будьте законопослушными и ответственными, не забывайте проверять свои задолженности по штрафам в области дорожного движения через единый портал госуслуг или раздел официального сайта Госавтоинспекции "Проверка штрафов", – обращаются к водителям в региональной Госавтоинспекции.

