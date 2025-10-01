Настойчивого ухажера из Томска наказали за "денежные" оскорбления
Молодой человек, желая дальше общаться с девушкой, начал присылать ей деньги в онлайн-банк, добавляя к ним оскорбления
01 октября 2025, 19:00, ИА Амител
В Томской области мужчина, столкнувшись с нежеланием девушки продолжать общение, выбрал оригинальный, но противозаконный путь для выражения своего недовольства. Используя функционал мобильного банка, он отправлял оскорбительные сообщения, рассказали в региональной прокуратуре.
19-летняя девушка из Кривошеинского района, устав от навязчивого ухаживания молодого человека, заблокировала его контакты в социальных сетях и мессенджерах. Однако парень не оставил попыток и нашел другой способ: он начал отправлять ей небольшие суммы денег через банковское приложение, сопровождая каждый перевод обидными и унизительными текстовыми сообщениями.
Подобная назойливая тактика не осталась незамеченной. Прокуратура Кривошеинского района инициировала административное дело в отношении упорного кавалера по статье 5.61 КоАП РФ, квалифицируя его действия как оскорбление. В результате находчивый житель Томской области вынужден будет заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей за чересчур изобретательный способ проявлять свои чувства.
19:32:49 01-10-2025
Из рассказа стало ясно что кашолка от денег не отказывалась, а комментарии её не удовлетворяли.("я не такая")
21:56:14 01-10-2025
Гость (19:32:49 01-10-2025) Из рассказа стало ясно что кашолка от денег не отказывалась,... Но с какого вам стало ясно, чтó "от денег она не отказывалась"? Почему она тогда в суд подала? А последние его три тысячи-это уж точно государству)
19:40:55 01-10-2025
А можно мне!!!! Можно мне пусть даже небольшие суммы!!! Я сообщения не читаю!!
13:06:23 02-10-2025
Гость (19:40:55 01-10-2025) А можно мне!!!! Можно мне пусть даже небольшие суммы!!! Я со... Так он может по рублю отправлял. Хотя наверно правда пофигу, зачем читать, за год 365 рублей минимум