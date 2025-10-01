Настойчивого ухажера из Томска наказали за "денежные" оскорбления

Молодой человек, желая дальше общаться с девушкой, начал присылать ей деньги в онлайн-банк, добавляя к ним оскорбления

01 октября 2025, 19:00, ИА Амител

Отправления на счет потерпевшей / Фото: прокуратура Томской области

В Томской области мужчина, столкнувшись с нежеланием девушки продолжать общение, выбрал оригинальный, но противозаконный путь для выражения своего недовольства. Используя функционал мобильного банка, он отправлял оскорбительные сообщения, рассказали в региональной прокуратуре.

19-летняя девушка из Кривошеинского района, устав от навязчивого ухаживания молодого человека, заблокировала его контакты в социальных сетях и мессенджерах. Однако парень не оставил попыток и нашел другой способ: он начал отправлять ей небольшие суммы денег через банковское приложение, сопровождая каждый перевод обидными и унизительными текстовыми сообщениями.

Подобная назойливая тактика не осталась незамеченной. Прокуратура Кривошеинского района инициировала административное дело в отношении упорного кавалера по статье 5.61 КоАП РФ, квалифицируя его действия как оскорбление. В результате находчивый житель Томской области вынужден будет заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей за чересчур изобретательный способ проявлять свои чувства.