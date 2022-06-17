Алтайские учёные разработали экологичную технологию повышения урожайности
Также этот метод позволит решить экологическую проблему с загрязнением почвы и воды отходами свеклопроизводства
Учёные из Алтайского края придумали способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур при помощи отходов с завода по переработке сахарной свёклы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Алтайского государственного аграрного университета.
«Учёные вуза разработали технологию их использования для получения экологически чистой продукции — в качестве источников органических удобрений при возделывании сельхозкультур. Эксперименты показали, что наиболее эффективным является совместное внесение жома сахарной свёклы и дефеката в почву перед посевом. При этом урожайность увеличивается на 25%», — рассказали специалисты.
Отмечается, что такая технология поможет решить проблему загрязнения окружающей среды отходами производства сахара из сахарной свёклы.
Вокруг Черемновского сахарного завода, который занимается переработкой, нет скотных ферм, из-за чего возникает проблема с утилизацией отходов. Жом загрязняет не только почву, но и воду.
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