Компания Adobe прекратит продажи в России

Компания Adobe прекращает продажу своих товаров и услуг в России. Об этом компания заявила в своём блоге.

Для россиян окажутся недоступны новые версии приложений Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro, InDesign, Lightroom, After Effects, Premiere. Государственные российских СМИ отрежут от Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.

Компания отметила, что соблюдает санкции, введенные США, ЕС и Британией.