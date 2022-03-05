Компания Adobe прекратит продажи в России
Государственные российских СМИ отрежут от Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud
5 марта 2022, 19:38
Компания Adobe прекращает продажу своих товаров и услуг в России. Об этом компания заявила в своём блоге.
Для россиян окажутся недоступны новые версии приложений Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro, InDesign, Lightroom, After Effects, Premiere. Государственные российских СМИ отрежут от Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.
Компания отметила, что соблюдает санкции, введенные США, ЕС и Британией.
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