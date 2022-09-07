На Алтае нашли новое многоногое животное, которое назвали в честь женщины

На территории Тигирекского заповедника в черневой тайге найдены ранее неизвестные учёным особи вида двупарноногих многоножек. Материал, в котором обнаружены эти животные, был собран ещё в 2016 году, но описан только сейчас, сообщают сотрудники заповедника.

«Это небольшая многоножка розового цвета предпочитает, видимо, низкогорные леса: большинство животных обнаружены в горно-таёжном поясе, в черневой тайге, а один экземпляр найден в низкогорной лесостепи — в лиственнично-берёзовом лесу», — рассказали учёные.

Назвали находку Schizoturanius krugovae — Схизотураниус кругова, то есть, двупарноногая многоножка Круговой из отряда многосвязов. «Фамилию» это беспозвоночное получило от Татьяны Круговой, научного сотрудника Тигирекского заповедника, которая нашла и описала животное.

По словам учёных, в алтайской черневой тайге природные условия способствуют появлению необычных беспозвоночных, но они, на удивление, здесь мало чем выделяются.

«Поэтому наличие уникальных видов среди многоножек — это долгожданная и воодушевляющая новость!» — рассказывают в заповеднике.

Ранее здесь же был открыт другой неизвестный науке вид беспозвоночных — губоногая многоножка, названная в честь Алтая — Shikokuobius altaicus, чей ближайший родственник обитает далеко на востоке от наших мест, в Японии.