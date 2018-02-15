Рогозин показал экипировку российского "солдата будущего"

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин на странице в Twitter разместил образцы экипировки российского "солдата будущего".

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Наука и образование Экипировка "солдата будущего" представлена на выставке в Москве

С новинкой ознакомилась группа депутатов Госдумы, посетившая Фонд перспективных исследований и ознакомившаяся с результатами его работы в области робототехники, перспективного материаловедения, аддитивных и информационных технологий, отметил Рогозин.

На опубликованных фотографиях видно, что в проект формы военнослужащих будут входить бронекомплект "Пермячка", который обеспечивает до 80% защиты тела от открытого пламени и осколков, боевой шлем со встроенной системой связи и обработки информации, а также переносная база для подключения радиоэлектронного оборудования вместе с системой ГЛОНАСС.

Экипировка будет оснащена и оборудованием, которое защитит солдата от обнаружения в инфракрасном спектре.

Российский солдат также получит штурмовую винтовку АК-12 с подствольником ГП-34 и ночным прицелом.

Общий вес экипировки составит 26 кг, а ее примерная стоимость – 46 тысяч долларов.