Рогозин показал экипировку российского "солдата будущего"
Общий вес экипировки составит 26 кг, а ее примерная стоимость – 46 тысяч долларов
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин на странице в Twitter разместил образцы экипировки российского "солдата будущего".
С новинкой ознакомилась группа депутатов Госдумы, посетившая Фонд перспективных исследований и ознакомившаяся с результатами его работы в области робототехники, перспективного материаловедения, аддитивных и информационных технологий, отметил Рогозин.
На опубликованных фотографиях видно, что в проект формы военнослужащих будут входить бронекомплект "Пермячка", который обеспечивает до 80% защиты тела от открытого пламени и осколков, боевой шлем со встроенной системой связи и обработки информации, а также переносная база для подключения радиоэлектронного оборудования вместе с системой ГЛОНАСС.
Экипировка будет оснащена и оборудованием, которое защитит солдата от обнаружения в инфракрасном спектре.
Российский солдат также получит штурмовую винтовку АК-12 с подствольником ГП-34 и ночным прицелом.
Общий вес экипировки составит 26 кг, а ее примерная стоимость – 46 тысяч долларов.