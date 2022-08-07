В России заблокировали Patreon
Роскомнадзор также отключил доступ к Grammarly
7 августа 2022, 16:15, Никита Черников
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратры заблокировал сайт для донатов Patreon и сервис проверки грамматики Grammarly. Об этом пишет РБК.
В случае с Patreon РКН заблокировал опубликованное на платформе антивоенное заявление редакции студенческого онлайн-журнала DOXA (заблокирован в России) от 25 февраля. Но поскольку сервис использует HTTPS, он оказался заблокирован полностью.
Grammarly же попал под «нож» из-за страницы с заявлением о приостановке работы в России и Белоруссии.
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