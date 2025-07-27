Названы победители Шукшинского кинофестиваля в Сростках

Министерство культуры Алтайского края назвало победителей XXVII Шукшинского кинофестиваля, который завершился 26 июля в Сростках.

В основной конкурсной программе Гран-при получил фильм "Чистый лист" Полины Кондратьевой. А специальный приз губернатора Алтайского края достался картине "Подростки. Первая любовь" Святослава Подгаевского.

Награды удостоены:

"За лучшую режиссерскую работу" – Рауф Кубаев, режиссер фильма "Немая кукушка";

"За лучшую операторскую работу" – Александр Ланеев, оператор фильма "Планета", режиссер Михаил Архипов;

"За лучшее исполнение мужской роли" отмечен актер Александр Адабашьян за исполнение роли Игоря Николаевича в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки", режиссер Андрей Зайцев;

"За лучшее исполнение женской роли" – актриса Светлана Крючкова за исполнение роли Людмилы Павловны в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки", режиссер Андрей Зайцев;

"За лучший сценарий" – Святослав Подгаевский, Иван Капитонов, Игорь Рыбкин (сценаристы фильма "Подростки. Первая любовь"), режиссер Святослав Подгаевский;

"За лучшую продюсерскую работу" – Михаил Лукачевский, Семен Аманатов, Валерия Моторуева, Давид Гурцкая (продюсеры фильма "Там, где танцуют стерхи", режиссер Михаил Лукачевский);

"За лучший дебют" – фильм "Планета", режиссер Михаил Архипов;