Названы победители Шукшинского кинофестиваля в Сростках
Гран-при взял фильм "Чистый лист"
27 июля 2025, 07:29, ИА Амител
Министерство культуры Алтайского края назвало победителей XXVII Шукшинского кинофестиваля, который завершился 26 июля в Сростках.
В основной конкурсной программе Гран-при получил фильм "Чистый лист" Полины Кондратьевой. А специальный приз губернатора Алтайского края достался картине "Подростки. Первая любовь" Святослава Подгаевского.
Награды удостоены:
-
"За лучшую режиссерскую работу" – Рауф Кубаев, режиссер фильма "Немая кукушка";
-
"За лучшую операторскую работу" – Александр Ланеев, оператор фильма "Планета", режиссер Михаил Архипов;
-
"За лучшее исполнение мужской роли" отмечен актер Александр Адабашьян за исполнение роли Игоря Николаевича в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки", режиссер Андрей Зайцев;
-
"За лучшее исполнение женской роли" – актриса Светлана Крючкова за исполнение роли Людмилы Павловны в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки", режиссер Андрей Зайцев;
-
"За лучший сценарий" – Святослав Подгаевский, Иван Капитонов, Игорь Рыбкин (сценаристы фильма "Подростки. Первая любовь"), режиссер Святослав Подгаевский;
-
"За лучшую продюсерскую работу" – Михаил Лукачевский, Семен Аманатов, Валерия Моторуева, Давид Гурцкая (продюсеры фильма "Там, где танцуют стерхи", режиссер Михаил Лукачевский);
-
"За лучший дебют" – фильм "Планета", режиссер Михаил Архипов;
-
"За лучшую работу художника-постановщика" – Сергей Анисимов, художник-постановщик фильма "Планета", режиссер Михаил Архипов.
Закрытие Шукшинского фестиваля в Сростках 26 июля посетил губернатор Виктор Томенко. А до этого он встречался с Михаилом Мишустиным.
Комментарии 0