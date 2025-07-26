Виктор Томенко посетил закрытие Шукшинского фестиваля в Сростках

Глава региона поделился снимками с мероприятия и рассказал, какие фильмы удостоились высших наград

26 июля 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил закрытие фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" в селе Сростки – на родине Василия Шукшина.

В телеграм-канале глава региона рассказал, что в последний день мероприятия подвели итоги кинофестиваля. В основной конкурсной программе "Гран-при" получил фильм "Чистый лист" Полины Кондратьевой. А специальный губернаторский приз достался фильму "Подростки. Первая любовь" Святослава Подгаевского.

"Рад, что в том числе благодаря "Шукшинским дням" мы сохраняем ценности, которым следовал Василий Макарович и в жизни, и в своих фильмах и книгах. Его наследие – настоящее сокровище, которое, без сомнений, будет актуально для всех наших последующих поколений", – отметил Виктор Томенко.

Глава региона выразил благодарность всем, кто проявляет интерес к фестивалю и Алтайскому краю. «Без вас "Шукшинские дни" не состоялись бы», – отметил он.

До поездки в Сростки Виктор Томенко побывал в Горном Алтае, где встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.