Виктор Томенко посетил закрытие Шукшинского фестиваля в Сростках
Глава региона поделился снимками с мероприятия и рассказал, какие фильмы удостоились высших наград
26 июля 2025, 20:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил закрытие фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" в селе Сростки – на родине Василия Шукшина.
В телеграм-канале глава региона рассказал, что в последний день мероприятия подвели итоги кинофестиваля. В основной конкурсной программе "Гран-при" получил фильм "Чистый лист" Полины Кондратьевой. А специальный губернаторский приз достался фильму "Подростки. Первая любовь" Святослава Подгаевского.
"Рад, что в том числе благодаря "Шукшинским дням" мы сохраняем ценности, которым следовал Василий Макарович и в жизни, и в своих фильмах и книгах. Его наследие – настоящее сокровище, которое, без сомнений, будет актуально для всех наших последующих поколений", – отметил Виктор Томенко.
Глава региона выразил благодарность всем, кто проявляет интерес к фестивалю и Алтайскому краю. «Без вас "Шукшинские дни" не состоялись бы», – отметил он.
До поездки в Сростки Виктор Томенко побывал в Горном Алтае, где встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
20:38:25 26-07-2025
А новый Черномырдин не был?
02:57:11 27-07-2025
Чистый лист-класс. Выросло новое поколение