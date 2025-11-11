Не изменяя себе. Как "Грильница" обновила меню и усилила бренд
Директор по маркетингу Виктория Болдырева рассказала о стратегии улучшений
Сеть ресторанов быстрого питания "Грильница" представила осеннее обновленное меню, где появилось более 30 новых позиций. О целях регулярных изменений ассортимента рассказала amic.ru директор по маркетингу розничного направления Виктория Болдырева.
Дважды в год
Новые блюда появляются в ресторанах сети "Грильница" весной и осенью. Это часть стратегии бренда. Обновление меню помогает оставаться в рынке, отвечать на потребности гостей и при этом сохранять высокие стандарты вкуса и качества.
«Это не просто смена блюд, это система, в которой сходятся три аспекта: коммерция, технология и гость. Мы следим за трендами, анализируем спрос и даем гостю новизну при сохранении привычных вкусов. Если видим, что категория требует ротации, – реагируем», – сказала Виктория Болдырева.
И пояснила, что иногда это точечные изменения, а иногда полноценное обновление продуктовой линейки, которое решает сразу несколько задач. Коммерческие – рост среднего чека, баланс продуктовой матрицы, появление новых трафикогенераторов. Производственные – оптимизация технологий и вывод неэффективных позиций. Клиентские – удержание интереса и удовлетворенности гостей.
Подготовка к плановому обновлению меню начинается за несколько месяцев. Это позволяет глубже проработать рецептуры, протестировать блюда и найти баланс между себестоимостью, вкусом и технологией.
Главные герои сезона – роллини и шары
Роллини – новый формат блюда "для одного", успех которого кроется в сочетании привычного и любимого всеми теста с изобилием начинки. Продукт сразу стал хитом: сочный, сытный, удобный – именно то, чего ждет современный гость фастфуда.
«Таких блюд на рынке фастфуда, пожалуй, нет. Мы сделали ставку на простую форму и насыщенный вкус – и гость нас поддержал», – уточнила директор по маркетингу.
Вторая новинка – ассортимент шаров в группе "фри": мясные, сырные, творожные. Это удобный, вкусный формат, создающий настроение. Гость может собрать в интересной форме понятный продукт, добавить к нему соусы и насладиться ярким вкусом.
Среди новинок стоит также отметить – шауролл. По сути, это аналог онигири, но не в привычной форме треугольника, а удлиненного ролла, который удобно есть.
В "Грильнице" подчеркивают: ни одно обновление не идет в ущерб стандартам. Вес порций и качество ингредиентов остаются неизменными.
«Мы не уменьшаем порции и не заменяем ингредиенты на более дешевые аналоги. Это табу. Мы всегда ищем баланс – сделать оригинально, вкусно и при этом сохранить уровень качества, к которому привык наш гость. Это вопрос доверия к бренду», – заключила Виктория Болдырева.
Быстро вошли в топ
Осеннее обновление уже показало первые результаты: продажи новинок прирастают без потерь для популярных позиций меню. Гости активно выбирают новые блюда, а бренд укрепил свои позиции как в родном регионе, так и в других городах Сибири.
Сегодня меню "Грильницы" – это не просто ассортимент. Это отражение концепции бренда "Знакомо Вкусно С душой". Каждое новое блюдо является продолжением истории, которая развивается, сохраняя характер и качество. Развитие – это не только про технологии и цифры, но и про вкус, людей и эмоции. Каждое обновление меню становится шагом вперед, сделанным с душой и вниманием к гостю. Потому что настоящий успех сети в умении меняться, не изменяя себе.
15:30:55 11-11-2025
Роллини и правда шикарная штука. Сыра море. Очень мне зашло
15:32:15 11-11-2025
В Питере на Литейном шаверма с 1998 года, 27 лет существует, не обновляет меню, шаурмы там всего три вида в пите, в лаваше и в сырном лаваше. Это все, что нужно знать о качестве.
18:39:25 11-11-2025
Было бы хорошо когда блюдо на фото соответсвовали реальному. Частенько покупаешь или заказываешь, а привозят тебе либо меньшуюю порцию или меньший размер чем на фото.
19:17:21 11-11-2025
Гость (18:39:25 11-11-2025) Было бы хорошо когда блюдо на фото соответсвовали реальному.... сколько раз вы жаловались в службу качества? на каждом товаре на упаковке ЕСТЬ НАКЛЕЙКА и это недля красоты, а для улучшения сервиса
09:26:40 13-11-2025
Гость (19:17:21 11-11-2025) сколько раз вы жаловались в службу качества? на каждом товар... Два раза точно. И толку НОЛЬ! Оба раза я просил заменить на качественный товар, соответствующий описанию. Оба раза отказ. Возврат денег через несколько дней.
19:14:58 11-11-2025
У бизнеса две задачи, снижение себестоимости, и получение прибыли...
Точнее одна главная задача - получение прибыли! За счёт снижения себестоимости и сокращения расходов!... Другими словами снижение зарплат и закуп дешёвого сырья...
И если фирма не получает прибыль, или её прибыль падает, то конкуренты тебя сразу съедают!...
Куда здесь она пихает покупателя (гостя) не понятно!?!...
19:18:14 11-11-2025
ВИКА!! спасибо за твою работу, за ВАШУ работу с мужем, дай вам Бог всего хорошего, правда. обожаю таких упертых, энергичных инициативных. Многие лета вам!!
10:10:27 12-11-2025
Почему-то огорчает именно такой порядок: "коммерция, технология и гость".