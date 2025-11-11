Не изменяя себе. Как "Грильница" обновила меню и усилила бренд

Директор по маркетингу Виктория Болдырева рассказала о стратегии улучшений

Новая позиция меню / Фото: "Грильница"

Сеть ресторанов быстрого питания "Грильница" представила осеннее обновленное меню, где появилось более 30 новых позиций. О целях регулярных изменений ассортимента рассказала amic.ru директор по маркетингу розничного направления Виктория Болдырева.

Дважды в год

Новые блюда появляются в ресторанах сети "Грильница" весной и осенью. Это часть стратегии бренда. Обновление меню помогает оставаться в рынке, отвечать на потребности гостей и при этом сохранять высокие стандарты вкуса и качества.

«Это не просто смена блюд, это система, в которой сходятся три аспекта: коммерция, технология и гость. Мы следим за трендами, анализируем спрос и даем гостю новизну при сохранении привычных вкусов. Если видим, что категория требует ротации, – реагируем», – сказала Виктория Болдырева.

И пояснила, что иногда это точечные изменения, а иногда полноценное обновление продуктовой линейки, которое решает сразу несколько задач. Коммерческие – рост среднего чека, баланс продуктовой матрицы, появление новых трафикогенераторов. Производственные – оптимизация технологий и вывод неэффективных позиций. Клиентские – удержание интереса и удовлетворенности гостей.

Подготовка к плановому обновлению меню начинается за несколько месяцев. Это позволяет глубже проработать рецептуры, протестировать блюда и найти баланс между себестоимостью, вкусом и технологией.

Главные герои сезона – роллини и шары

Роллини – новый формат блюда "для одного", успех которого кроется в сочетании привычного и любимого всеми теста с изобилием начинки. Продукт сразу стал хитом: сочный, сытный, удобный – именно то, чего ждет современный гость фастфуда.

Иллюстрация предоставлена сетью "Грильница"

«Таких блюд на рынке фастфуда, пожалуй, нет. Мы сделали ставку на простую форму и насыщенный вкус – и гость нас поддержал», – уточнила директор по маркетингу.

Вторая новинка – ассортимент шаров в группе "фри": мясные, сырные, творожные. Это удобный, вкусный формат, создающий настроение. Гость может собрать в интересной форме понятный продукт, добавить к нему соусы и насладиться ярким вкусом.

Среди новинок стоит также отметить – шауролл. По сути, это аналог онигири, но не в привычной форме треугольника, а удлиненного ролла, который удобно есть.

Новые позиции меню / Фото: "Грильница"

В "Грильнице" подчеркивают: ни одно обновление не идет в ущерб стандартам. Вес порций и качество ингредиентов остаются неизменными.

«Мы не уменьшаем порции и не заменяем ингредиенты на более дешевые аналоги. Это табу. Мы всегда ищем баланс – сделать оригинально, вкусно и при этом сохранить уровень качества, к которому привык наш гость. Это вопрос доверия к бренду», – заключила Виктория Болдырева.

Быстро вошли в топ

Осеннее обновление уже показало первые результаты: продажи новинок прирастают без потерь для популярных позиций меню. Гости активно выбирают новые блюда, а бренд укрепил свои позиции как в родном регионе, так и в других городах Сибири.

Сегодня меню "Грильницы" – это не просто ассортимент. Это отражение концепции бренда "Знакомо Вкусно С душой". Каждое новое блюдо является продолжением истории, которая развивается, сохраняя характер и качество. Развитие – это не только про технологии и цифры, но и про вкус, людей и эмоции. Каждое обновление меню становится шагом вперед, сделанным с душой и вниманием к гостю. Потому что настоящий успех сети в умении меняться, не изменяя себе.

