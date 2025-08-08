"Не каждому дано быть самолетом". Смертин рассказал, почему отказался от места в Госдуме

После завершения карьеры известный футболист был депутатом АКЗС

08 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Футболист Алексей Смертин в Барнауле / Фото: amic.ru

Экс-капитан сборной России по футболу, полузащитник "Челси", "Локомотива" и "Бордо" Алексей Смертин в новом выпуске "Переговорки" на amic.ru рассказал, почему не стал делать политическую карьеру, хотя ему предлагали пойти в Госдуму от Алтайского края. С 2009 по 2011 год известный футболист был депутатом пятого созыва Алтайского краевого Законодательного собрания, но не пошел на новый срок в региональный парламент.

«Я таким наивным пришел в политику. Думал, благодаря спорту буду разбираться во всем и смогу что-то сделать. Хотел принести некий импакт (влияние, вклад. – Прим. ред.). Только ради этого пошел в политику», – пояснил бывший полузащитник лондонского "Челси".

Себя Алексей Смертин в футболе сравнил с такелажником – тем, кто поднимает, загружает и перемещает крупногабаритные грузы, применяя различные технические средства, такелажную оснастку и технику. Экс-капитан сборной страны уверен, что его предназначение в футболе – "таскать" мяч по всему полю.

«Самолетом можно вспахать землю, но дорого и неэффективно. Для этого есть трактор. Самолеты же должны летать. Я понимаю, что не могу быть самолетом, играть, как Андрей Аршавин или Месси. Я же лучше делал работу такелажника, но решил попробовать что-то новое и стал заниматься политикой», – добавил Алексей Смертин.

По словам известного футболиста, роль депутата АКЗС дала ему новый статус, власть, а также уважение окружающих. Однако Смертин понимал, что до конца не может принимать циничные правила политики.

«Мой срок в АКЗС закончился. На второй я не пошел. Были разговоры о том, чтобы пойти на выборы в Госдуму. Понял, что хочу продолжать заниматься футболом. Ушел работать советником президента футбольного клуба, а позже занял должность советника РФС», – добавил Алексей Смертин.

