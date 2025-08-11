Не перекрыли, но пробка есть. Как идет масштабный ремонт Павловского тракта в Барнауле
С 11 августа должны были перекрыть четную сторону участка дороги на пересечении тракта и улицы Попова
11 августа 2025, 14:15, ИА Амител
Работы на Павловском тракте / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле полным ходом идет капитальный ремонт участка дороги на Павловском тракте. Напомним, работы стартовали 4 августа.
Планировалось, что в понедельник, 11 августа, перекроют четную сторону участка дороги на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Однако движение не ограничили, но ремонт дороги идет, в связи с чем на одной из главных магистралей города дорожная обстановка немного осложнилась.
«Не перекрыли, но пробка есть», – отметила корреспондент amic.ru.
Первое фото характеризует какими ударными темпами идут работы))
Гость (14:39:02 11-08-2025) Первое фото характеризует какими ударными темпами идут работ... Это точно. Почему не в начале июля начали? Зачем было тянуть до августа? Опять всё распределили между собой((((((
Гость (14:39:02 11-08-2025) Первое фото характеризует какими ударными темпами идут работ...
Здесь главное не забывать, что срезают сейчас асфальт, который клали в 2008-м году!!! Новый размоется талыми водами в первую или вторую весну? Как было на том же Павловском тракте от Строителей до Георгиева, где уже дважды ямочно-черезполосно ремонтировались за три года!
Автомобилецентричное мышление у чиновников администрации города Барнаула не может привести ни к чему хорошему. Вот как ситуацию объясняет Gemini от Google:
* Идея "15-минутного города": Это концепция, где все необходимые для жизни объекты (магазины, школы, места работы, зоны отдыха) находятся в пределах 15-минутной пешей или велосипедной доступности. Создание пешеходных зон является ключевым элементом этой идеи. Внедрение такого подхода снижает потребность в дальних поездках на автомобиле, что, в свою очередь, приводит к снижению заторов.
В целом, пешеходные зоны — это не просто эстетический элемент городской среды, а важная часть комплексной стратегии по улучшению транспортной ситуации. Они способствуют переориентации городского пространства с "автомобилецентричного" на "человекоцентричное", что в итоге делает город более устойчивым, экологичным и удобным для жизни.
Евгений Иванов (15:17:44 11-08-2025) Автомобилецентричное мышление у чиновников администрации гор... От куда ты такой умный Евгений Иванович?))))
Евгений Иванов (15:17:44 11-08-2025) Автомобилецентричное мышление у чиновников администрации гор... Так оно и есть на самом деле и уже реализовано, проблема нашего города в пробках утром и вечером, когда все едут на работу и, соответственно, с работы. Днем свободно можно проехать в любую точку города
Магнит,Чижик, Монетка,Белое и Красное, М-Ра,Ярче,Озон и все не дальше 200 м. Вот тебе и выселки на Взлетной!