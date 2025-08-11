С 11 августа должны были перекрыть четную сторону участка дороги на пересечении тракта и улицы Попова

11 августа 2025, 14:15, ИА Амител

Работы на Павловском тракте / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле полным ходом идет капитальный ремонт участка дороги на Павловском тракте. Напомним, работы стартовали 4 августа.

Планировалось, что в понедельник, 11 августа, перекроют четную сторону участка дороги на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Однако движение не ограничили, но ремонт дороги идет, в связи с чем на одной из главных магистралей города дорожная обстановка немного осложнилась.