Не с крема, а с крови. Почему антивозрастная косметология начинается с анализов

И как замедлить ход биологических часов

"Доктор, я хочу лазер, нити, биорeвитализацию – все что угодно, лишь бы выглядеть моложе". С такой просьбой жительницы Алтайского края часто приходят на прием к косметологу, врачу антивозрастной, интегративной медицины клиники "Антуриум" Марии Горшковой. Доктор напоминает, что кожа – это не изолированный орган, который можно "починить" снаружи с помощью кремов, пилингов или инъекций. Кожа – это зеркало, отражающее все внутренние процессы организма. Специалист рассказала, что такое интегративная медицина в разрезе эстетической косметологии и почему так важен глубокий, целостный подход к, казалось бы, исключительно эстетическим проблемам.

Смотреть в корень, а не на крону

Интегративный подход в контексте косметологии рассматривает организм как единую, сложно организованную систему, где все взаимосвязано.

«Объясню на простом примере. Можно бесконечно бороться с сухостью кожи при помощи различных косметических средств, но если причина обезвоживания эпидермиса заключается, допустим, в нарушении всасывания питательных веществ, витаминов в ЖКТ, то все усилия будут напрасны», – пояснила Мария Горшкова.

Еще пример: можно принимать коллаген в больших объемах, пытаясь вернуть коже упругость и эластичность, но если нарушен гормональный баланс, эффекта от такой "терапии" тоже не будет.

Задача интегративного подхода – найти не симптом, а первопричину. Врач интегративной медицины работает не с "кроной" дерева – видимыми проявлениями старения, а "зрит в корень" проблемы. Это состояние наших внутренних органов и систем, хронических заболеваний. Так же важен и генетический "багаж".

«На консультации я провожу тщательнейший опрос, выявляя предполагаемые причины проблемы. Потом назначаю необходимые лабораторные исследования для уточнения диагноза. Иногда рекомендую посетить узкого специалиста. И только имея на руках полные диагностические данные, приступаю к комплексной терапии», – отметила доктор.

Как проходит прием у косметолога интегративного направления?

Первый визит обычно занимает достаточно много времени, около двух часов. Это необходимо для подробного сбора анамнеза в течение всей жизни пациента. Сюда входит очень много, казалось бы, не врачебных вопросов, таких как образ жизни, питания, режим сна и бодрствования, наличие вредных и полезных привычек, а также течение беременностей, имеющиеся хронические заболевания, прием медикаментов, оперативные вмешательства, перенесенные стрессы и многое другое.

«Таким образом, мы вместе с пациентом устанавливаем события, которые могли стать "пусковым механизмом" для негативных изменений в биохимических процессах организма», – сказала Мария Горшкова.

Замедлить время изнутри

Все действия специалиста по антивозрастной медицине направлены на то, чтобы замедлить внутренние процессы старения, устранить функциональные нарушения, которые еще не стали болезнью, но уже являются ее предикторами.

С помощью современных лабораторных исследований, генетических тестов и инструментальной диагностики доктор выявляет слабые звенья и составляет персональный план коррекции. В "Антуриуме" считают крайне важным всегда объяснять пациенту, с какой целью назначены обследования и почему сделаны те или иные назначения.

Почему такой подход эффективен? Когда пациент становится осознанным участником процесса и сам наблюдает позитивные изменения от проведенной терапии, то и результат наступает значительно быстрее. Человек отмечает улучшение самочувствия и внешнего вида, а врач подтверждает положительную динамику на основании повторных исследований.

«Коррекция образа жизни – не просто красивая фраза, а краеугольный камень всего подхода. Налаженный сон, умение управлять стрессом, физическая активность и персонализированное питание, обратите внимание – не диета, – это та основа, без которой даже самые высокотехнологичные процедуры не дадут стойкого и качественного результата», – подытоживает Мария Горшкова.

Современная антивозрастная косметология – это инвестиция в красоту, в качество жизни и здоровье на долгие годы. Это подход, который не маскирует возраст, а замедляет ход ваших биологических часов.

