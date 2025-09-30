НОВОСТИЭкономика

Не везде оптимистично. Как на Алтае идет "зарплатная гонка" и кто в ней проиграл

В ряде направлений зарплатные предложения снизились по сравнению с началом 2025 года

30 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае актуальная медиана предлагаемой зарплаты на данный момент составляет 60 855 рублей, при этом ожидания кандидатов уже восемь месяцев держатся на уровне 50 000 рублей и не меняются, сообщает рекрутинговая онлайн-платформа hh.ru.

«Предлагаемые заработные платы продолжают расти, хотя и не так активно, как в период прошлогодней "зарплатной гонки". С начала 2025 года предложения работодателей увеличились в крае на 3%, или +2055 рублей (с января 2025)», – говорится в исследовании.

Самые существенные изменения за восемь месяцев произошли в вакансиях для специалистов из сфер:

  • "Строительство, недвижимость" (+32% в сумме зарплатного предложения по сравнению с январем 2025 года, или +23 107 рублей); 
  • "Рабочий персонал" (+20%, или +13 711 рублей);
  • "Финансы, бухгалтерия" (+17%, или +8593 рубля);
  • "Производство, сервисное обслуживание" (+15%, или +9762 рубля);
  • "Наука, образование" (+13%, или +4845 рублей);
  • "Искусство, развлечения, массмедиа" (+10%, или +4549 рублей);
  • "Закупки" (+9%, или +5934 рубля);
  • "Туризм, гостиницы, рестораны" (+9%, или +3758 рублей). 

«Но не везде ситуация столь оптимистична, и в ряде направлений сумма предложения, напротив, снизилась по сравнению с началом года. В частности, это коснулось специалистов транспортно-логистической сферы (-24%, или -30 088 рублей)», – выяснили аналитики.

Кстати, по данным опроса работодателей, проведенного в начале года, 63% компаний планировали увеличить оклады сотрудников. Большинство (42%) – в пределах официальной инфляции, 21% – с ориентированием на рынок и запросы соискателей.Ранее hh.ru выяснил, какие специалисты хотят получать самую высокую зарплату в Алтайском крае.

Комментарии 4

Avatar Picture
Шинник

14:14:57 30-09-2025

всё фигня.
Если ты сдельщик и тебе обещают 150 к, но нет планов/заказов/сбыта, то ...

Avatar Picture
Гость

14:36:12 30-09-2025

Шинник (14:14:57 30-09-2025) всё фигня.Если ты сдельщик и тебе обещают 150 к, но нет ... В лихие девяностые тоже так было, платили, платили, а потом, как корова рогом. Быстро ноги в руки и туда где платили.... Не сидел не ждал, как говорили, потерпите немного.... А потому сейчас пенсия на десять кГ выше, чем средняя на Чукотке.

Avatar Picture
Гость

15:33:51 30-09-2025

Да нет и не было никакой зарплатной гонки, туфта все эти статейки

Avatar Picture
Гость

16:35:08 30-09-2025

То-то и оно,что гонка...Гонимся,гонимся,а другие регионы впереди(((
Почему тогда при такой гонке край внизу таблицы по зарплате в России?
Значит у других гонка эффективнее?
Лучше напишите,когда будет реальный забег.

