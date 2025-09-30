Не везде оптимистично. Как на Алтае идет "зарплатная гонка" и кто в ней проиграл
В ряде направлений зарплатные предложения снизились по сравнению с началом 2025 года
30 сентября 2025, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае актуальная медиана предлагаемой зарплаты на данный момент составляет 60 855 рублей, при этом ожидания кандидатов уже восемь месяцев держатся на уровне 50 000 рублей и не меняются, сообщает рекрутинговая онлайн-платформа hh.ru.
«Предлагаемые заработные платы продолжают расти, хотя и не так активно, как в период прошлогодней "зарплатной гонки". С начала 2025 года предложения работодателей увеличились в крае на 3%, или +2055 рублей (с января 2025)», – говорится в исследовании.
Самые существенные изменения за восемь месяцев произошли в вакансиях для специалистов из сфер:
- "Строительство, недвижимость" (+32% в сумме зарплатного предложения по сравнению с январем 2025 года, или +23 107 рублей);
- "Рабочий персонал" (+20%, или +13 711 рублей);
- "Финансы, бухгалтерия" (+17%, или +8593 рубля);
- "Производство, сервисное обслуживание" (+15%, или +9762 рубля);
- "Наука, образование" (+13%, или +4845 рублей);
- "Искусство, развлечения, массмедиа" (+10%, или +4549 рублей);
- "Закупки" (+9%, или +5934 рубля);
- "Туризм, гостиницы, рестораны" (+9%, или +3758 рублей).
«Но не везде ситуация столь оптимистична, и в ряде направлений сумма предложения, напротив, снизилась по сравнению с началом года. В частности, это коснулось специалистов транспортно-логистической сферы (-24%, или -30 088 рублей)», – выяснили аналитики.
Кстати, по данным опроса работодателей, проведенного в начале года, 63% компаний планировали увеличить оклады сотрудников. Большинство (42%) – в пределах официальной инфляции, 21% – с ориентированием на рынок и запросы соискателей.Ранее hh.ru выяснил, какие специалисты хотят получать самую высокую зарплату в Алтайском крае.
14:14:57 30-09-2025
всё фигня.
Если ты сдельщик и тебе обещают 150 к, но нет планов/заказов/сбыта, то ...
14:36:12 30-09-2025
Шинник (14:14:57 30-09-2025) всё фигня.Если ты сдельщик и тебе обещают 150 к, но нет ... В лихие девяностые тоже так было, платили, платили, а потом, как корова рогом. Быстро ноги в руки и туда где платили.... Не сидел не ждал, как говорили, потерпите немного.... А потому сейчас пенсия на десять кГ выше, чем средняя на Чукотке.
15:33:51 30-09-2025
Да нет и не было никакой зарплатной гонки, туфта все эти статейки
16:35:08 30-09-2025
То-то и оно,что гонка...Гонимся,гонимся,а другие регионы впереди(((
Почему тогда при такой гонке край внизу таблицы по зарплате в России?
Значит у других гонка эффективнее?
Лучше напишите,когда будет реальный забег.