В ряде направлений зарплатные предложения снизились по сравнению с началом 2025 года

30 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае актуальная медиана предлагаемой зарплаты на данный момент составляет 60 855 рублей, при этом ожидания кандидатов уже восемь месяцев держатся на уровне 50 000 рублей и не меняются, сообщает рекрутинговая онлайн-платформа hh.ru.

«Предлагаемые заработные платы продолжают расти, хотя и не так активно, как в период прошлогодней "зарплатной гонки". С начала 2025 года предложения работодателей увеличились в крае на 3%, или +2055 рублей (с января 2025)», – говорится в исследовании.

Самые существенные изменения за восемь месяцев произошли в вакансиях для специалистов из сфер:

"Строительство, недвижимость" (+32% в сумме зарплатного предложения по сравнению с январем 2025 года, или +23 107 рублей);

"Рабочий персонал" (+20%, или +13 711 рублей);

"Финансы, бухгалтерия" (+17%, или +8593 рубля);

"Производство, сервисное обслуживание" (+15%, или +9762 рубля);

"Наука, образование" (+13%, или +4845 рублей);

"Искусство, развлечения, массмедиа" (+10%, или +4549 рублей);

"Закупки" (+9%, или +5934 рубля);

"Туризм, гостиницы, рестораны" (+9%, или +3758 рублей).

«Но не везде ситуация столь оптимистична, и в ряде направлений сумма предложения, напротив, снизилась по сравнению с началом года. В частности, это коснулось специалистов транспортно-логистической сферы (-24%, или -30 088 рублей)», – выяснили аналитики.

Кстати, по данным опроса работодателей, проведенного в начале года, 63% компаний планировали увеличить оклады сотрудников. Большинство (42%) – в пределах официальной инфляции, 21% – с ориентированием на рынок и запросы соискателей.Ранее hh.ru выяснил, какие специалисты хотят получать самую высокую зарплату в Алтайском крае.