"Не война и не спортивное состязание". О чем общался Турчак с жителями Республики Алтай

Андрей Турчак провел вторую прямую линию на посту руководителя региона

05 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: правительство Республики Алтай

Современный перинатальный центр наконец-то появится в Республике Алтай. Чуйский тракт в сторону Манжерока расширят и избавят туристов от многочасовых пробок, а ужасающую дорогу к Телецкому озеру, напоминающую трассу после бомбежки, приведут в порядок. А еще республиканские власти выкупят и реконструируют здание автовокзала в Горно-Алтайске. Об этом и многом другом рассказал глава региона Андрей Турчак 4 сентября на прямой линии с жителями РА – уже второй с момента его назначения на должность главы региона. О чем еще два часа рассказывал Турчак населению – в материале amic.ru.

Прорыв в здравоохранении и партнерские роды

Новый республиканский перинатальный центр, которого жители РА ждали несколько десятилетий, начнут строить в медицинском городке Горно-Алтайска уже в следующем году. В современном учреждении не только повысят качество медпомощи, но и обеспечат партнерские роды. Услуга востребована, но недоступна из-за дефицита площадей в центре, по сути, являющемся роддомом районного уровня.

«Проектирование нового учреждения идет за счет внебюджетных источников. Средства в объеме более 4 млрд рублей. Основная сумма пойдет на стройку, это 2,8 млрд, и где-то 1,3 млрд рублей пойдет на оборудование. Корпус будет связан галереей с детским отделением», – пояснил глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Главврач перинатального центра РА Алексей Кухленко, которому Турчак позвонил в прямом эфире, после вопроса жительницы, пояснил: партнерские роды в новом учреждении станут возможны при соблюдении условий, в том числе отсутствии инфекционных заболеваний и наличии медицинских анализов, свободного родзала.

«Эта тема все чаще звучит от наших пациентов. В новом перинатальном центре будут предусмотрены отдельные родзалы, где супруг будет допущен, и планируется отдельная одноместная палата, где в дальнейшем они тоже смогут проводить время», – сказал главврач.

Обсудили и не менее острый вопрос – развитие в республике собственной онкослужбы. Сейчас жители с онкозаболеваниями на основные обследования и операции ездят в Алтайский край.

«Чтобы любой субъект имел классический онкодиспансер, необходимо, чтобы население было не менее 500 тысяч человек. Нас с вами 210 (тысяч. – Прим. ред.), в этой связи мы с вами федеральной поддержки на строительство полноценного онкодиспансера никогда не получим. Но можем сформировать качественную онкослужбу, чтобы жители могли получать полноценные услуги диагностики здесь на базе Республиканской больницы», – объяснил Турчак.

В особо тяжелых случаях, конечно, придется ехать в Бийск и Барнаул, добавил он. Сейчас онкослужба формируется. В регион приехали специалисты-диагносты, задача следующая – онкохирурги; необходимо сформировать качественное звено, чтобы получать помощь у себя в регионе.

«Задача у Минздрава – до конца года чтобы эта онкослужба была сформирована», – подчеркнул руководитель региона.

Кроме того, в ходе прямой линии затронули и тему льготных лекарств. Как отметил глава региона, проблема с ними наконец ликвидирована. Решается и вопрос с дефицитом кадров. В этом большая заслуга министра здравоохранения Дмитрия Хубезова, добавил Турчак.

Дома вдоль Чуйского тракта сохранят

Дорожные вопросы стали самыми популярными у жителей республики на прямой линии. Животрепещущая тема – расширение Чуйского тракта. Оно стартует в следующем году от аэропорта в сторону Манжерока. После объявления о планах по реконструкции тракта жители сел, пролегающих вдоль дороги, забеспокоились, не попадут ли их дома под снос из-за необходимости расширения. Многие участки находятся достаточно близко к трассе.

Турчак заверил: жилые дома при реконструкции не затронут. А расширять дорогу необходимо, чтобы справиться с постоянными пробками на этом участке. Сейчас документы в "Главгосэкспертизе России". После согласования проекта начнутся работы.

«Дорожники учли интересы жителей региона. Новый отрезок будет уходить влево от существующей дороги в районе "Жемчужины Алтая" чуть-чуть в горы и пройдет мимо всех населенных пунктов, конечная точка пока по этому проекту – Усть-Сема», – уточнил он.

Еще одна федеральная трасса – Телецкий тракт, на состояние которого жалуются местные жители и туристы. На этом участке машины регулярно пробивают в ямах колеса, нередки аварии. Турчак сообщил, что "Росавтодор" обещает привести в порядок 80% этой дороги в течение двух сезонов, средства на это есть.

Также жители Горно-Алтайска просили устранить недочеты при ремонте открытой накануне второй по значимости дороги в Горно-Алтайске, улицы Чорос-Гуркина, после двухлетней реконструкции которой нанесли двойную сплошную на всем протяжении. Впрочем, часть разметки уже "заменили", рассмотрят такую возможность и на других участках, оперативно исправят остальные ошибки.

Турчак пошутил, что дорога пользовалась пристальным вниманием жителей, устроивших бурное обсуждение в соцсетях. Признался, что сам начинает и завершает день чтением сообщений в региональных и городских пабликах: «Я все читаю, все вижу, и утро начинаю с городских и республиканских социальных сетей и заканчиваю этим рабочий день сам».

В аэропорт – миллиарды

Зашел в Госэкспертизу и проект модернизации аэропорта. В проект будет вложено свыше 20 млрд рублей федеральных и частных инвестиций, рассказал глава. Сейчас действуют 13 маршрутов, растет пассажиропоток: «За счет открытия новых маршрутов мы, скорее всего, преодолеем 500 тысяч пассажиров, а до 2030 года должны иметь 1,2–1,3 млн".

После возведения нового терминала в аэропорту оборудуют новый транспортный пересадочный узел, где будут предусмотрены парковки автобусов и такси, новые парковки для встречающих и провожающих, также сообщил он.

Решится вопрос и с еще одним транспортным узлом – автовокзалом в Горно-Алтайске. Он принадлежит частникам и находится в ужасающем состоянии. Власти региона, отметил Турчак, намерены выкупить его и привести в порядок. Но необходимо определить, с кем именно вести переговоры – несколько владельцев постоянно судятся между собой.

«Позорище. Это здание стоит на красной линии Горно-Алтайска, мы каждый день это видим… Насколько надо не любить свой город и насколько не любить самого себя, чтобы вот такие важнейшие узловые здания приватизировать и отдавать в частные руки», – добавил он, имея в виду процесс приватизации городского имущества в конце прошлого столетия.

Скандальный закон

Поговорили и о нашумевшей муниципальной реформе о переходе региона на одноуровневую систему местного самоуправления. Часть жителей требуют отменить ее, часть поддерживают нововведения.

При двухуровневой системе верхний уровень образуют муниципальные районы и городские районы в составе городских округов, уровень ниже – городские и сельские поселения. При одноуровневой системе низший уровень муниципальной власти ликвидируется – поселения становятся территориальной частью районных администраций без собственных бюджетов. Ресурсами будет распоряжаться районная администрация, на местах останутся ее представительные органы.



Власти утверждают, что реформа нивелирует существующую бюрократическую волокиту и ускорит решение вопросов, сократятся и расходы на выборы. Часть жителей сочла, что реформа должна упростить возможность изъятия земель у поселений.

Глава попросил не смешивать понятия: «Никакого отношения к земле муниципальная реформа не имела, не имеет и не будет иметь. Речь идет о выстраивании единого пространства исполнительной власти до вертикали, управляемой, управленческой, обеспеченной полным объемом финансирования – от республиканского, районного и до поселенческого уровня».

Он добавил, что муниципальная реформа – это "не война и не спортивное состязание". «Мы идем по тому плану, который у нас есть», – подчеркнул Турчак и поблагодарил всех собеседников за участие.

«Накручивание тревоги вокруг темы муниципальной реформы – это не про хозяйственную или экономическую деятельность. Это кто-то пытается на этом заработать политические дивиденды. Для меня здесь нет политики. Здесь только хозяйство. Реализация этой муниципальной реформы – во благо самих муниципальных образований жителей», – отметил руководитель республики.

Жителей тревожит и другой амбициозный проект – комплексное развитие территории (КРТ) в Майминском районе. Здесь также возникали страхи лишиться своих участков и домов. Турчак развеял тревоги: «Это проект нежилой застройки. Ни одного жилого дома в рамках реализации этого проекта затронуто не будет», – заверил Турчак.

КРТ предполагает приведение в порядок всей транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. На территории будут построены новые детские сады, школы, спортивные объекты, реабилитационный центр для участников СВО, отремонтированы существующие соцобъекты.

Дела коммунальные…

Много обращений, рассказали ведущие прямой линии, касались низкого качества электроснабжения, особенно в туристических районах, сложности с подключением к электросетям, которого часто ждут годами. Турчак пообещал, что все вопросы по энергетике отработают "Россети Сибирь", и попросил руководство сетевой компании приоритетное внимание уделять семьям участников СВО.

Подробно обсудили транспортную и мусорную реформы. В Горно-Алтайске появился новый перевозчик из Волгограда и 28 новых автобусов, полностью закрывающих городскую маршрутную сеть. В будущем планируют полностью отказаться от услуг кондукторов в столице. Время, вежливость, комфорт, порядок с оплатой – то, что должно соблюдаться на маршруте, считает глава.

Мусорный коллапс в Горно-Алтайске практически решили благодаря закупке новой техники. 13 машин уже купили, 12 еще на подходе. Вскоре решат вопрос и в туристическом Чемале, где мусорные горы образуются из-за большого турпотока и нерадивых владельцев гостевых домов.

Завершая диалог, Турчак сообщил, что следующая прямая линия пройдет уже в декабре, где он подведет итоги года и проверит, как выполнили данные 4 сентября поручения и распоряжения.