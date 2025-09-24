По данным СМИ, у артиста возникли осложнения на фоне рака легких

23 сентября в СМИ появилась информация о том, что российского актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали. В этот день артист должен был сыграть главную роль в спектакле "Женихи" на сцене Курганской филармонии, однако его заменил Владимир Майсурадзе. При этом некоторые источники сообщают, что здоровью знаменитости ничего не угрожает, и не подтверждают данные о госпитализации.

Что известно о состоянии Панкратова-Черного и есть ли у него проблемы со здоровьем на самом деле?

Кто сообщил о госпитализации Панкратова-Черного?

Первое сообщение об экстренной госпитализации актера появилось на сайте Курганской филармонии, где он должен был сыграть главную роль в постановке "Женихи". Как уточнили в пресс-службе учреждения, в спектакле Панкратова-Черного заменили Владимиром Майсурадзе.

«Актер Александр Панкратов-Черный, занятый в спектакле "Женихи", не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации. Вместо него главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе», – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, актер не успел приехать в Курган. Майсурадзе отправился на гастроли вместо него.

Что говорят представители артиста?

Издание "Москва 24" сообщает, что информация о госпитализации Александра Панкратова-Черного не соответствует действительности. При этом СМИ ссылается на его представителя Сергея.

«У него все хорошо», – цитирует "Москва 24" своего собеседника.

Однако более подробной информации о состоянии артиста он не привел.

Что рассказали в филармонии?

Как пишет aif.ru, Панкратов-Черный находится в реанимации. Издание уточняет, что такой информацией с ним поделились представители Курганской филармонии.

«Он сегодня к нам не приехал, потому что в реанимации лежит. Его госпитализировали, болеет человек», – рассказали в учреждении.

По словам собеседницы aif.ru, сказать, когда Панкратов-Черный сможет вернуться на сцену, пока сложно.

Действительно ли у Панкратова-Черного есть проблемы со здоровьем?

Telegram-канал Mash ранее информировал о том, что у актера возникли осложнения на фоне онкологического заболевания. Как утверждает источник, два месяца назад артисту диагностировали рак легких, когда он лечился от хронического бронхита. А год назад Панкратов-Черный сломал ребра и столкнулся с поражением мелких сосудов мозга.